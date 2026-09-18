0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Майже 25 млн грн незаконних компенсацій за програмою «єВідновлення»: поліцейські повідомили про підозру

Кримінал
32
Майже 25 мільйонів гривень незаконних компенсацій за програмою «єВідновлення»: поліцейські Київщини повідомили про підозру фігурантам.

Суть справи

Організував схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, призначеними для компенсації за знищене внаслідок бойових дій житло, посадовець селищної ради у Бородянській громаді.
Разом зі спільниками він вносив завідомо неправдиві відомості про ступінь пошкодження та технічний стан будинків.
Викрили зловмисників слідчі Бучанського районного управління поліції ГУНП у Київській області за оперативного супроводження співробітників ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури. Слідчі встановили, що посадовець організував групу, учасники якої налагодили механізм незаконного отримання державних компенсацій за житлові будинки, які фактично не були знищені внаслідок бойових дій.
До реалізації схеми вони залучили власників нерухомості та фахівців у будівельній галузі. До технічної документації та актів обстеження вносили завідомо неправдиві відомості про ступінь пошкодження та технічний стан будинків.
Надалі ці документи використовували для внесення недостовірної інформації до державних інформаційних систем та отримання незаконних компенсацій. У результаті протиправних дій державі завдано збитків на майже 25 мільйонів гривень.
Слідчі поліції Київщини повідомили трьом учасникам організованої групи про підозру за фактами службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Крім того, ще 11 фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).
Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems