Майже 25 млн грн незаконних компенсацій за програмою «єВідновлення»: поліцейські повідомили про підозру Сьогодні 09:45 — Кримінал

Майже 25 мільйонів гривень незаконних компенсацій за програмою «єВідновлення»: поліцейські Київщини повідомили про підозру фігурантам.

Суть справи

Організував схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, призначеними для компенсації за знищене внаслідок бойових дій житло, посадовець селищної ради у Бородянській громаді.

Разом зі спільниками він вносив завідомо неправдиві відомості про ступінь пошкодження та технічний стан будинків.

Викрили зловмисників слідчі Бучанського районного управління поліції ГУНП у Київській області за оперативного супроводження співробітників ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури. Слідчі встановили, що посадовець організував групу, учасники якої налагодили механізм незаконного отримання державних компенсацій за житлові будинки, які фактично не були знищені внаслідок бойових дій.

До реалізації схеми вони залучили власників нерухомості та фахівців у будівельній галузі. До технічної документації та актів обстеження вносили завідомо неправдиві відомості про ступінь пошкодження та технічний стан будинків.

Надалі ці документи використовували для внесення недостовірної інформації до державних інформаційних систем та отримання незаконних компенсацій. У результаті протиправних дій державі завдано збитків на майже 25 мільйонів гривень.

Слідчі поліції Київщини повідомили трьом учасникам організованої групи про підозру за фактами службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Крім того, ще 11 фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).