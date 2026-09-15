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Понад 6,3 млн грн збитків під час закупівлі електроенергії — деталі

Кримінал
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Колишньому начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного відділу повідомлено про підозру через понад 6,3 млн грн збитків під час закупівлі електроенергії.
Про це пише Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, у січні 2023 року Квартирно-експлуатаційний відділ м. Дніпро уклав договір із ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на постачання електричної енергії.
У серпні-листопаді того ж року до договору уклали чотири додаткові угоди, якими збільшили ціну електроенергії.
Водночас, за даними ДП «Оператор ринку», середньозважена ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» у відповідні періоди мала тенденцію до зниження.
Слідство вважає, що посадовець неналежно виконав службові обов’язки, не перевірив ринкову кон’юнктуру та обґрунтованість підвищення ціни.
Унаслідок цього державним інтересам завдано понад 6,3 млн грн збитків.
За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону колишньому керівнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України — недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.
За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Прокуратура оскаржила це рішення в апеляційному порядку.
Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУНП у Дніпропетровській області за оперативного супроводу ДВКР СБУ.
За матеріалами:
Finance.ua
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