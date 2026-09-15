Податківців на Тернопільщині викрили на вимаганні хабарів з бізнесу Сьогодні 13:32 — Кримінал Податківці вимагали 11,5% за відшкодування ПДВ, nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили в Головному управлінні Державної податкової служби у Тернопільській області схему систематичного одержання неправомірної вигоди від місцевих компаній.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Податківці зменшували штрафи за хабарі

За даними слідства, заступниця начальника управління та керівник одного з територіальних підрозділів налагодили механізм збагачення на маніпуляціях із результатами податкових перевірок. Вони знаходили нібито багатомільйонні порушення та пропонували суттєво зменшувати суми штрафних санкцій в офіційних документах.

Протягом весни та літа 2026 року фігуранти одержали від представника двох підприємств неправомірну вигоду на загальну суму 75 тисяч євро.

У червні податківці зажадали від чергової компанії відкат у розмірі 11,5% за безперешкодне бюджетне відшкодування ПДВ на понад 14,6 млн грн.

Під час передачі коштів через посередника злочин викрили.

Посадовцям повідомили про підозру

Заступницю начальника ГУ ДПС у Тернопільській області та її підлеглого затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Перевіряється причетність до злочину інших службових осіб.