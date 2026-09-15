Податківців на Тернопільщині викрили на вимаганні хабарів з бізнесу

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили в Головному управлінні Державної податкової служби у Тернопільській області схему систематичного одержання неправомірної вигоди від місцевих компаній.
За даними слідства, заступниця начальника управління та керівник одного з територіальних підрозділів налагодили механізм збагачення на маніпуляціях із результатами податкових перевірок. Вони знаходили нібито багатомільйонні порушення та пропонували суттєво зменшувати суми штрафних санкцій в офіційних документах.
Протягом весни та літа 2026 року фігуранти одержали від представника двох підприємств неправомірну вигоду на загальну суму 75 тисяч євро.
У червні податківці зажадали від чергової компанії відкат у розмірі 11,5% за безперешкодне бюджетне відшкодування ПДВ на понад 14,6 млн грн.
Під час передачі коштів через посередника злочин викрили.
Посадовцям повідомили про підозру
Заступницю начальника ГУ ДПС у Тернопільській області та її підлеглого затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Перевіряється причетність до злочину інших службових осіб.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів припинив повноваження Лесі Карнаух як виконуючої обовʼязків голови Державної податкової служби.