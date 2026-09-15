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Кабмін припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух

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Кабінет Міністрів припинив повноваження Лесі Карнаух
Кабінет Міністрів припинив повноваження Лесі Карнаух
Кабінет Міністрів припинив повноваження Лесі Карнаух як виконуючої обовʼязків голови Державної податкової служби.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Міністру фінансів доручено внести на наступне засідання уряду кандидатури на посаду керівника ДПС або особи, яка виконуватиме його обов’язки.
Нагадаємо, 24 січня 2025 року Лесю Карнаух призначили заступницею голови Державної податкової служби, а 2 травня 2025 року — першим заступником голови ДПС. 23 червня 2025 року її призначили виконувачкою обов’язків голови ДПС.
Від грудня 2024 року ДПС очолював Руслан Кравченко.
Карнаух працює на державній службі з 2004 року: у 2018−2023 роках вона була заступницею керівника апарату Рахункової палати, а згодом заступницею голови Київської обласної державної адміністрації, яку в той період також очолював Кравченко.
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінДПС
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