Коли киянам перерахують кошти за невикористані поїздки за старими тарифами: названо терміни Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси Якщо на карті залишилося 10 поїздок за старим тарифом по 6,5 грн, на Гаманець зарахують 65 грн

У понеділок, 14 вересня, закінчився термін дії поїздок у київському комунальному транспорті, які пасажири встигли придбати до підвищення тарифів. Пасажирам, які не встигли використати всі поїздки, автоматично повернуть їхню вартість. Протягом цього тижня кошти зарахують на Гаманець транспортної карти в застосунку «Київ Цифровий».

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Протягом цього тижня кошти за невикористані поїздки за старими тарифами автоматично перерахують на Гаманець транспортної карти в застосунку Київ Цифровий. Йдеться про поїздки, придбані за старими тарифами, які залишилися на транспортній карті після переходу на нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті Києва», — сказано в повідомленні.

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Як пояснили у команді застосунку, якщо до 14 вересня (включно) пасажир не встиг використати всі поїздки, придбані за старими тарифами, протягом тижня їх вартість перерахують на баланс транспортної карти, тобто в розділ «Мій Гаманець».

Наприклад, якщо на карті залишилося 10 поїздок за старим тарифом по 6,5 грн, на Гаманець зарахують 65 грн. За ці кошти можна буде оплачувати поїздки за актуальними тарифами.

Скільки коштує поїздка за новими тарифами

Вартість однієї поїздки залежно від кількості придбаних складає:

1−9 поїздок — 30 грн;

10−19 поїздок — 28,9 грн;

20−29 поїздок — 27,8 грн;

30−39 поїздок — 26,6 грн;

40−49 поїздок — 25,5 грн;

50 поїздок — 25 грн.

Як оплатити проїзд коштами з Гаманця

Щоб скористатися коштами на Гаманці в застосунку «Київ Цифровий», потрібно:

Відкрити розділ «Транспортна карта». Вибрати потрібну картку. Натиснути «Мій Гаманець» → «Придбати поїздки».

Оплачувати проїзд коштами з Гаманця можна також через валідатор, якщо пасажир користується пластиковою або цифровою транспортною карткою.

Якщо на картці немає доступних поїздок, валідатор спише кошти з Гаманця. У такому разі вартість однієї поїздки становитиме 30 грн.

Нагадаємо, вартість проїзду в муніципальному транспорті Києва зросла до 30 гривень із 15 липня. За умови купівлі одразу 50 поїздок ціна однієї становить 25 гривень, а безлімітний місячний проїзний коштує 3656 гривень.