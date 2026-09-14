На якому курорті в Аргентині можна пожити безкоштовно (терміни та умови)
Мандрівники можуть безкоштовно пожити в одному з наймальовничіших куточків Аргентини — місті Сан-Карлос-де-Барілоче.
Про це пише Startlap.
Про що йдеться
У рамках волонтерської програми можна отримати безкоштовне місце в хостелі, сніданок та додаткові бонуси, а натомість потрібно працювати 25 годин на тиждень.
Волонтери повинні допомагати з приготуванням та подачею їжі, прибиранням кімнат і загальних приміщень, заселенням гостей та іншими повсякденними справами. При цьому програма не передбачає повну зайнятість: учасникам надають два вихідні дні на тиждень, тому залишається час для прогулянок і подорожей.
Окрім ліжка у загальній кімнаті та щоденного сніданку, волонтерам доступні пральна машина, загальна кухня, швидкий інтернет і велосипеди. Також передбачені знижки в деяких барах, на їжу та напої, міські екскурсії та поїздки.
Що там є
Хостел розташований у Барілоче — популярному туристичному центрі Патагонії, оточеному горами та озерами. Сам заклад розрахований лише на сім кімнат і орієнтований на туристів та любителів активного відпочинку. Тут є спільна кухня, басейн і зона для барбекю. Завдяки міжнародному формату хостелу волонтери можуть познайомитися з мандрівниками з різних країн.
Терміни та умови
Мінімальний термін участі становить два тижні, максимальний — три. Подати заявку можуть як одинокі мандрівники, так і пари. Від кандидатів вимагається знання англійської або іспанської мови на середньому рівні, оскільки частина обов’язків пов’язана зі спілкуванням із гостями.
Згідно з відгуками на платформі Worldpackers, програма отримала оцінку 4,5 з 5 на основі 38 відгуків. Учасники відзначають можливість познайомитися з новими людьми та поєднати роботу з подорожами.
За що треба платити
Але такий відпочинок є «безкоштовним» лише частково. Волонтер самостійно оплачує переліт, страховку, місцевий транспорт і можливу візу. Крім того, мова йде не про зарплату, а про обмін роботи на проживання та додаткові послуги.
Для мандрівника, якого не лякають прибирання, допомога на кухні та 25 годин роботи на тиждень, це може стати способом істотно скоротити витрати й провести кілька тижнів у Патагонії не як звичайний турист, а всередині міжнародної спільноти.
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