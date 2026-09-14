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Бельгійський студент знайшов золото на 9 млн євро — деталі (фото)

Світ
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Бельгійський студент знайшов золото на 9 млн євро — деталі (фото)
Бельгійський студент знайшов золото на 9 млн євро — деталі (фото)
В місті Дендермонде за 30 км від Брюсселя 18-річний студент під час літньої підробітки виявив десятки золотих злитків і відра з монетами. Скарб був захований у стіні старовинного будинку.
Про це пише Divany.

Як це було

Хлопець працював на будівельному майданчику й копав траншею для каналізаційної системи, коли раптом помітив під землею щось блискуче.
Спочатку студент подумав, що знайшов звичайні монети номіналом один євро. Однак незабаром з’ясувалося, що знахідка набагато цінніша. Попередньо вартість скарбу оцінюється в 9 млн євро.
Робітник виявив золоті злитки, монети та великі шматки золота, заховані в кам’яній кладці біля колишнього підвалу. Золото знайшли на старій віллі кінця XIX століття. Колись вона належала місцевому пивовару Теофілу ван Аше. Пивоварня, пов’язана з його родиною, працювала з 1899 по 1970 рік. А зараз віллу перебудовує соціальна організація.
Саме походження скарбу залишається головною загадкою. Влада поки що не знає, коли саме золото опинилося у стіні та хто вирішив сховати його там.
Зараз походження скарбу з’ясовує прокуратура Східної Фландрії. Влада також має з’ясувати, чи не пов’язане виявлене золото з якимось злочином.
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Чи дістанеться щось студенту

Студент не намагався привласнити знахідку. Він повідомив про неї роботодавцю та правоохоронцям. Після реєстрації золото було вилучено та відправлено до федерального сховища.
Скарб не дістанеться студенту. У Бельгії діють спеціальні правила для випадків виявлення скарбів на чужій території: насамперед необхідно спробувати встановити первісного власника. Якщо зробити це неможливо, про знахідку слід повідомити владі або поліції.
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Хто може отримати золото

Потенційно на золото можуть претендувати нащадки колишнього власника, нинішній власник будівлі та люди, які виявили скарб. Остаточне рішення залежатиме від результатів розслідування.
Дослідження самих монет також може допомогти встановити вік скарбу та визначити, коли він міг опинитися в стіні.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Золото
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