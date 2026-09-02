В Італії побудують найдовший підвісний міст у світі (фото) Сьогодні 18:00 — Світ

В Італії побудують найдовший підвісний міст у світі (фото)

Новий міст, який зʼєднає Сицилію з материковою Італією, має стати найдовшим підвісним мостом у світі. Проєкт, який оцінюють в 11,5 млрд фунтів стерлінгів, вже затверджено, а його завершення очікується у 2032−2033 роках.

Про це пише Express

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Міст через Мессінську протоку матиме загальну довжину 3 666 метрів і розрахований на шість смуг руху для автомобілів та дві залізничні колії. Його максимальна пропускна здатність становитиме 200 поїздів на день та 6 000 автомобілів на годину. Наразі найдовшим мостом у світі є міст Гонконг-Чжухай-Макао, довжина якого становить 55 км.

Деталі

Міст через Мессінську протоку буде мати дві опорні вежі висотою 399 метрів, що перевищує висоту Емпайр-Стейт-Білдінг.

Зазначається, що італійський міст знаходиться у місці зіткнення Африканської та Євразійської тектонічних плит, тому сейсмічне проєктування було дуже важливим.

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«Завдяки аеродинамічним властивостям крилоподібного профілю міст спроєктований так, щоб витримувати швидкість вітру до 216 км на годину. З сейсмічного погляду міст здатний витримати землетрус силою 7,1 бала за шкалою Ріхтера», — йдеться на вебсайті проєкту.

Водночас водіям треба буде сплачувати мито за проїзд мостом. Вартість одного проїзду на автомобілі буде становити від 4 до 7 євро за поїздку.

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«Зазначені тарифи забезпечать покриття вартості проєкту протягом терміну дії концесії, а також пов’язаних з ним експлуатаційних витрат та витрат на планове й позапланове технічне обслуговування. Водночас міст забезпечить безперешкодне сполучення між Сицилією та Калабрією за митом, яке буде значно нижчим за нинішню вартість переправи через протоку», — додали у повідомленні.

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