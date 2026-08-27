Які країни українці вважають дружніми (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Які країни українці вважають дружніми (інфографіка)

Rating Group провела загальнонаціональне репрезентативне опитування про ставлення до деяких світових лідерів і країн.

Франція, Велика Британія і Литва очолили рейтинг держав, які українці вважають найдружнішими до України.

Про це свідчить опитування Rating Group, проведене 4−9 серпня.

Ставлення до лідерів

Серед наведених світових лідерів опитані найбільш позитивно ставляться до президента Франції Емануеля Макрона (79%), канцлера Німеччини Фрідріха Мерца (64%) та до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана (61%)

Абсолютна більшість українців також вважає дружніми країнами Румунію (56%), США (54%), Польщу (50%).

Близько половини оцінюють ставлення Туреччини як дружнє (48%), ще 41% відповіли, що воно нейтральне.

Неоднозначне ставлення українці відчувають з боку Угорщини (23% - дружнє, 36% - нейтральне, 35% - вороже).

Щодо позиції Китаю українці мають переважно негативне уявлення (53% сказали, що ставлення Китаю вороже).

Найворожіше ставлення українці відчувають з боку росії (97% негативу) і білорусі (83% негативу).

Порівняно з минулими роками уявлення стало більш позитивним щодо позиції Франції, Німеччини, Туреччини та Угорщини. Дещо погіршилися оцінки ставлення Польщі до України.

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