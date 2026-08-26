0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У МОН назвали найзатребуваніші спеціальності та професії

Особисті фінанси
85
У МОН назвали найзатребуваніші спеціальності та професії
У МОН назвали найзатребуваніші спеціальності та професії
Найзатребуванішими спеціальностями на ринку праці є машинобудування, електрична інженерія, авіаційна і ракетно-космічна техніка.
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Затребувані інші технічні спеціальності, пов’язані з промисловістю, енергетикою та будівництвом.

Серед робітничих професій

Україні потрібні верстатники широкого профілю та оператори верстатів із числовим програмним керуванням. Такі фахівці працюють у промисловості, зокрема оборонній. Також затребувані працівники будівельних професій, електромонтери й електрики.
Раніше міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявив, що нинішня структура вищої освіти не відповідає потребам країни, та необхідно популяризувати математичну й технологічну освіту.
Місце для вашої реклами
Ми писали, майже 40% українців не працюють за отриманою спеціальністю.

Які спеціальності українці обрали б сьогодні

Результати опитування частково підтвердили рейтинг популярних серед вступників спеціальностей. На запитання про те, які напрями освіти респонденти обрали б сьогодні для вступу, найчастіше називали ІТ та комп’ютерні науки — 26%.
Друге місце посіли транспорт і логістика — 19%, третє — продажі та торгівля — 16%.Також до переліку увійшли медицина та охорона здоров’я (16%), менеджмент і бізнес (15%), будівництво та архітектура (15%), маркетинг, реклама та PR (14%).
37% опитаних не працюють за спеціальністю, яку здобували. Працюють за фахом — 27%, ще 18% - частково.
Водночас віддалена робота вже давно не лише про IT чи SMM, з дому можна працювати продавцем, рекрутером, репетитором, логістом, оператором і навіть у деяких робітничих професіях.
Найбільше віддалених вакансій в Україні пропонують у продажах, виробництві, освіті, рекламі, логістиці, IT та HR, причому зарплати сильно різняться — від 6750 грн у бухгалтерії до 45,5 тис. грн у категорії Будівництво.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Робота
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems