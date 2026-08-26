У МОН назвали найзатребуваніші спеціальності та професії Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

У МОН назвали найзатребуваніші спеціальності та професії

Найзатребуванішими спеціальностями на ринку праці є машинобудування, електрична інженерія, авіаційна і ракетно-космічна техніка.

«Інтерфакс-Україна». Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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Затребувані інші технічні спеціальності, пов’язані з промисловістю, енергетикою та будівництвом.

Серед робітничих професій

Україні потрібні верстатники широкого профілю та оператори верстатів із числовим програмним керуванням. Такі фахівці працюють у промисловості, зокрема оборонній. Також затребувані працівники будівельних професій, електромонтери й електрики.

Раніше міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявив, що нинішня структура вищої освіти не відповідає потребам країни, та необхідно популяризувати математичну й технологічну освіту.

Ми писали , майже 40% українців не працюють за отриманою спеціальністю.

Які спеціальності українці обрали б сьогодні

Результати опитування частково підтвердили рейтинг популярних серед вступників спеціальностей. На запитання про те, які напрями освіти респонденти обрали б сьогодні для вступу, найчастіше називали ІТ та комп’ютерні науки — 26%.

Друге місце посіли транспорт і логістика — 19%, третє — продажі та торгівля — 16%.Також до переліку увійшли медицина та охорона здоров’я (16%), менеджмент і бізнес (15%), будівництво та архітектура (15%), маркетинг, реклама та PR (14%).

37% опитаних не працюють за спеціальністю, яку здобували. Працюють за фахом — 27%, ще 18% - частково.

Водночас віддалена робота вже давно не лише про IT чи SMM, з дому можна працювати продавцем, рекрутером, репетитором, логістом, оператором і навіть у деяких робітничих професіях.

Найбільше віддалених вакансій в Україні пропонують у продажах, виробництві, освіті, рекламі, логістиці, IT та HR, причому зарплати сильно різняться — від 6750 грн у бухгалтерії до 45,5 тис. грн у категорії Будівництво.

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