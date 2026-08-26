Що українці купують онлайн та скільки витрачають (інфографіка) Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Що українці купують онлайн та скільки витрачають (інфографіка)

За даними Gradus, 56% українців купують онлайн кілька разів на місяць або частіше, з них 19% — щотижня.

Частка регулярних онлайн-покупців збільшується приблизно на 4−5% щороку, а цифровими каналами взагалі не користуються лише 3% респондентів.

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Що українці замовляють, скільки витрачають, де купують та як змінюються їхні платіжні звички — пишемо на основі актуальних досліджень ринку та статистики WayForPay

Хорошоп проаналізував 11 560 роздрібних інтернет-магазинів за січень-червень 2026 року. За цей період покупці оформили 9,4 млн замовлень, а магазини продали майже 70 млн товарів.

Пік активності припадає на 11:00. Загалом 38% денних замовлень оформлюють між 09:00 та 14:00. За днями тижня лідирує понеділок, після чого активність поступово знижується, а найменше замовлень припадає на вихідні.

Що купують онлайн

За кількістю замовлень у першому півріччі 2026 року у вибірці Хорошопу лідирувала категорія «Краса і здоров’я» — понад 1,3 млн замовлень. «Дім і сад» та «Одяг і аксесуари» наблизилися до 900 тис. замовлень кожна. Серед інших великих категорій — продукти, електроніка, зоотовари, транспорт і запчастини та спортивні товари.

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Однак кількість покупок показує лише частину картини. За дослідженням Promodo, у першому півріччі 2026 року кількість покупок електроніки зросла на 25% проти аналогічного періоду 2025-го. Середній чек також збільшився на 25%, а дохід у гривні — на 56%.

У категорії продуктів та алкоголю покупок стало на 18% більше, але середній чек зріс лише на 4%, а дохід — на 22%. Протилежний сценарій спостерігається у ювелірних виробах: кількість покупок скоротилася на 6%, тоді як середній чек збільшився на 21%, що забезпечило зростання доходу на 14%.

Отже, однакове зростання обороту може приховувати різну поведінку покупців: в одних сегментах вони замовляють частіше, в інших — витрачають більше за одну покупку.

Середній чек

Становив 2070 грн, але медіанний — лише 910 грн.

Тобто половина замовлень була менше 910 грн, тоді як окремі дорогі покупки суттєво підвищували середнє значення.

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Збільшення середньої суми операції не варто автоматично трактувати як аналогічне зростання реального споживання: на показник впливають ціни, інфляція та структура покупок.

Де українці купують онлайн

на Київ та Київську область — 1,88 млн за пів року. Це майже вчетверо більше, ніж у Дніпропетровській області, яка посіла друге місце. До першої п’ятірки також увійшли Одеська, Львівська та Харківська області. У регіональному розрізі найбільше замовлень у вибірці Хорошопу припало— 1,88 млн за пів року. Це майже вчетверо більше, ніж уяка посіла друге місце. До першої п’ятірки також увійшли Одеська, Львівська та Харківська області.

Онлайн-платформи

Респонденти користувалися протягом попередніх трьох місяців — лідером була Rozetka; також часто згадували EVA, OLX, Prom та Temu.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки українців дозволяють собі незаплановані покупки.

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