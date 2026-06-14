Найбільш недоступні європейські міста для купівлі житла (інфографіка) Сьогодні 14:15 — Нерухомість

Рейтинг найдорожчих міст Європи за доступністю житла, Фото: magnific

Найдовше на власне житло потрібно збирати жителям столиці Чехії. У Празі працівнику із середнім доходом доведеться відкладати всю свою зарплату майже 16 років, щоб придбати квартиру.

Про це йдеться в даних міжнародного аналітичного дослідження ринку нерухомості, пише Сzechia-online.

Рейтинг найдорожчих міст Європи за доступністю житла

Мешканцю Праги із середнім рівнем доходу необхідно накопичити суму, еквівалентну 15,9 річної зарплати, щоб придбати нову квартиру площею 70 квадратних метрів.

Аналітики зазначають, що за останній рік ситуація погіршилася — показник зріс ще на 0,4 річної зарплати.

Однією з головних причин називають стрімке зростання цін на нерухомість, яке значно випереджає темпи збільшення доходів населення.

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За останнє десятиліття вартість нових квартир у Празі зросла майже на 180%, тоді як середня заробітна плата збільшилася приблизно на 80%.

Схожа ситуація спостерігається й у іншому чеському місті — Брно, де для купівлі квартири площею 70 квадратів потрібно близько 13 річних зарплат.

«Така критична ситуація змушує молоді родини або роками сидіти в кабальних іпотеках, або взагалі відмовлятися від ідеї власного куточка, посилюючи кризу на ринку довгострокової оренди», — пише видання.

До ТОП-6 міст Європи, де на квартиру площею 70 кв. м. треба працювати найдовше, увійшли:

Прага (Чехія) — 15,9 річної зарплати; Братислава (Словаччина) — 13,9; Мюнхен (Німеччина) — 10,9; Варшава (Польща) — 9,2; Берлін (Німеччина) — 8,4; Відень (Австрія) — 8,1.

ТОП-6 міст Європи, де на квартиру площею 70 кв. м. треба працювати найдовше, Інфографіка створена за допомогою ШІ

Finance.ua вже писав , що Іспанія, Нідерланди та Польща стали одними з найпривабливіших країн для інвестицій у нерухомість у 2026 році. Інвесторів приваблюють високий попит на орендне житло, стабільна економіка та прозорі умови ведення бізнесу.

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