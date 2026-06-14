Найбільш недоступні європейські міста для купівлі житла (інфографіка)

За останнє десятиліття вартість нових квартир у Празі зросла майже на 180%, тоді як середня заробітна плата збільшилася приблизно на 80%.
Схожа ситуація спостерігається й у іншому чеському місті — Брно, де для купівлі квартири площею 70 квадратів потрібно близько 13 річних зарплат.
«Така критична ситуація змушує молоді родини або роками сидіти в кабальних іпотеках, або взагалі відмовлятися від ідеї власного куточка, посилюючи кризу на ринку довгострокової оренди», — пише видання.
До ТОП-6 міст Європи, де на квартиру площею 70 кв. м. треба працювати найдовше, увійшли:
Прага (Чехія) — 15,9 річної зарплати;
Братислава (Словаччина) — 13,9;
Мюнхен (Німеччина) — 10,9;
Варшава (Польща) — 9,2;
Берлін (Німеччина) — 8,4;
Відень (Австрія) — 8,1.
Finance.ua вже писав, що Іспанія, Нідерланди та Польща стали одними з найпривабливіших країн для інвестицій у нерухомість у 2026 році. Інвесторів приваблюють високий попит на орендне житло, стабільна економіка та прозорі умови ведення бізнесу.