Три найкращі країни для інвестицій у нерухомість у 2026 році Сьогодні 10:18 — Нерухомість

Інвестиції в нерухомість, Фото: magnific

Іспанія, Нідерланди та Польща стали одними з найпривабливіших країн для інвестицій у нерухомість у 2026 році. Інвесторів приваблюють високий попит на орендне житло, стабільна економіка та прозорі умови ведення бізнесу.

Про це повідомили аналітики платформи Compare the Market AU.

Під час дослідження враховували орендну дохідність, податкові умови, захист прав власності, доступність житла та загальну інвестиційну привабливість ринку.

Рейтинг найпривабливіших країн для інвестицій у нерухомість у 2026 році

Іспанія

У 2026 році рейтинг найкращих країн для інвестицій у нерухомість очолила Іспанія. Однією з основних переваг фахівці називають високий попит на короткострокову та довгострокову оренду.

Мадрид, Барселона, Валенсія та Малага продовжують приваблювати місцевих мешканців, студентів, іноземних працівників і цифрових кочівників. Крім того, курортні регіони країни протягом року забезпечують високий туристичний потік, що підтримує попит на короткострокову оренду.

Також країна є привабливою для інвесторів через розвинений ринок оренди, широкий вибір об’єктів у різних цінових сегментах, потенціал подальшого зростання вартості житла та зрозумілі правила купівлі нерухомості для іноземців.

Нідерланди

Нідерланди посіли друге місце. Протягом багатьох років країна залишається одним із найнадійніших ринків нерухомості в Європі.

Ключовою особливістю ринку є дефіцит житлової нерухомості. Попит у багатьох регіонах перевищує пропозицію, оскільки населення зростає швидше, ніж темпи нового будівництва.

Найбільше це помітно у великих містах — Амстердамі, Роттердамі, Утрехті та Ейндговені, де стабільно високий попит формують студенти, експати та працівники міжнародних компаній.



Серед основних переваг для інвесторів у Нідерландах:

надійний захист прав власників;

стабільний попит на довгострокову оренду житла;

економічна стабільність і низькі політичні ризики;

прозорий ринок і зрозумілі правила ведення бізнесу;

висока ліквідність об’єктів нерухомості.

Водночас житло в країні залишається одним із найдорожчих у Європі, тому інвесторам рекомендують ретельно оцінювати потенційну дохідність кожного об’єкта.

Польща

Третє місце посідає Польща, яка продовжує зміцнювати свою репутацію одного з найперспективніших ринків нерухомості в Центральній Європі.

Найбільший попит на житло фіксується у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську та Познані. У цих найбільших польських містах зосереджені великі роботодавці, міжнародні корпорації та університети, які формують постійний попит на орендне житло.

Перевагами ринку залишаються:

стійке економічне зростання;

активний розвиток великих міст;

високий попит на довгострокову оренду;

нижчі ціни на житло порівняно із Західною Європою;

зростаючий інтерес міжнародного бізнесу.

Аналітики зазначають, що вибір країни залежить від цілей інвестора. Для одних головним є стабільний орендний дохід, для інших — потенціал зростання вартості нерухомості або можливість використовувати житло для власного проживання.

Тому перед ухваленням рішення рекомендується детально вивчити місцевий ринок, податкові правила, витрати на утримання та довгострокові перспективи розвитку обраного регіону.

До речі, у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua разом з експертами розбиралися, яке житло найвигідніше для інвестицій в Україні:

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