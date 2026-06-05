Інвестиції в нерухомість: чому інвестори по-різному ставляться до одних і тих самих країн
Наявність прозорої статистики, активного вторинного ринку, інтересу з боку локальних покупців — усе це для інвестора не менш важливо, ніж початкова «краса» об’єкта.
Якщо подивитися на сухі цифри, стає зрозуміло, чому інвестори по-різному ставляться до одних і тих самих країн.
У Німеччині, як уже згадувалося, валова дохідність за житловою орендою за останні роки тримається в діапазоні 3−4%.
У Нідерландах за даними 2026 року середня валова дохідність для житла оцінюється приблизно в 7,2% по країні, але всередині ринку є розкид: студії в Роттердамі можуть показувати близько 8%, а двокімнатні квартири в Амстердамі — близько 6,4%. За середньої ціни об’єкта в районі 290 тис. євро та орендній ставці близько 1 600−1 700 євро на місяць така арифметика має привабливий вигляд, але знову ж таки — йдеться про валові показники.
Якщо перейти до Південної Європи, картина змінюється. Для Іспанії профільні огляди за 2024−2025 роки оцінюють середню валову дохідність житлової оренди (без надмірно ризикових сегментів) на рівні понад 7%.
У перерахунку на конкретні цифри це може мати такий вигляд: квартира вартістю близько 210 тис. євро й орендна ставка в районі 1 200 євро на місяць дають понад 14 тис. євро доходу на рік, тобто валовий приріст приблизно 6,8−7%.
У менш розкручених регіонах та у форматі короткострокової оренди (туристи, діджитал-номади) показники можуть бути вищими, але й залежність від сезонності та регулювання — теж.
Ще один приклад — Польща. За даними 2025 року, середня валова дохідність на житловому ринку тут оцінюється понад 7%, із суттєвим розкидом між Варшавою, Краковом, Вроцлавом та іншими містами.
Для інвестора це приваблива комбінація: країна-член ЄС, економіка, яка продовжує зростати, та доходи, помітно вищі, ніж на багатьох зрілих західноєвропейських ринках.
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Зворотний бік — зростання цін за останні роки вже частково «вичерпало» потенціал легкого заробітку, а конкуренція з локальними й міжнародними гравцями зросла.
Більше деталей читайте в нашій статті:
Найпривабливіші країни для інвестицій у нерухомість
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