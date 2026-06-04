Найпривабливіші країни для інвестицій у нерухомість Сьогодні 09:50 — Нерухомість

Інвестиції в нерухомість, джерело фото: pixabay

Інвестиції в нерухомість за кордоном для українців вже кілька років перестали бути винятком. Хтось купує квартиру в Польщі, щоб діти мали де жити під час навчання. Інші розглядають квартиру в Іспанії як «запасний аеродром» і водночас джерело орендного доходу. Треті дивиться на великі ринки — США чи Німеччину — як на фінансовий «якір», що має утримувати частину капіталу в стабільній юрисдикції.

2026 року інвестор, який мислить системно, дивиться на країну не через призму «подобається / не подобається», а через набір конкретних запитань: яку реальну дохідність дає оренда, наскільки передбачувана економіка, як працюють суди, які податки доведеться платити, наскільки легко потім продати цей актив? Лише потім — чи хочеться там жити, проводити відпустку або переводити туди частину життя?

Що важливіше за фотографії з пляжу: «фільтр інвестора»

Перший інстинкт — дивитися на цифру дохідності. Якщо рекламна брошура обіцяє 10−12% річних у валюті, це звучить привабливо. Проте досвідчені інвестори вже звикли ставити уточнювальне питання: це валова дохідність чи чиста? І що реально лишається після сплати податків, оплати керуючої компанії, страхування, комунальних, внесків до місцевих ОСББ/кондомініумів і простоїв між орендарями?

Наприклад, на німецькому ринку середня валова дохідність за житловою орендою 2025 року оцінюється на рівні близько 3,4−3,5% річних, залежно від міста та типу об’єкта. Якщо прийняти, що квартира вартістю 300 тис. євро приносить орендний дохід близько 10−11 тис. євро на рік, то на папері це виглядає як орієнтовно 3,5%. Але щойно ми віднімемо податки, комісію керуючій компанії й стандартні експлуатаційні витрати, чистий результат легко «просідає» до 2−3% річних. Та все ж багато інвесторів обирають саме такі юрисдикції, бо для них важлива не лише цифра, а стабільність, прозорість і передбачуваність.

Для багатьох інвесторів важливі стабільність та прозорість, джерело фото: pixabay

Другий фільтр — макроекономіка та політика. Сильна, диверсифікована економіка з прогнозованою інфляцією й відносно стабільною політичною системою зменшує ризик різких коливань цін і масових неплатежів з боку орендарів. Тут уже йдеться не лише про поточний стан, а й про тренд: чи зростає ВВП, чи є інвестиції в інфраструктуру, чи створюються нові робочі місця, або ж країна живе за принципом «сьогоднішній день за будь-яку ціну».

Третій вимір — захист права власності. Для інвестора принципово важливо, чи може він прямо володіти нерухомістю у своє ім’я, наскільки надійний державний реєстр прав, наскільки ефективно працюють суди у випадку суперечок.

У розвинених європейських юрисдикціях це майже «товар масового споживання»: певний мінімальний рівень захисту права власності сприймається як норма, а не як привілей. У більш ризикових країнах це вже стає предметом окремого аналізу й переговорів з юристами.

Четвертий блок — податки. Країна може мати вигляд дуже дохідною до того моменту, поки інвестор не починає розбирати реальне податкове навантаження: податок на орендний дохід, податок на нерухомість, податок на приріст капіталу, гербові збори й інші платежі під час купівлі-продажу. Іноді дві країни з однаковою валовою дохідністю дають принципово різний результат на руках саме через податкові відмінності.

Нарешті, важить ліквідність ринку. Тут питання не лише в тому, чи «ростуть ціни», а й у тому, наскільки легко буде вийти з інвестиції, якщо зміняться особисті обставини, податкові правила або глобальний контекст. Наявність прозорої статистики, активного вторинного ринку, інтересу з боку локальних покупців — усе це для інвестора не менш важливо, ніж початкова «краса» об’єкта.

Цифри замість легенд

Якщо подивитися на сухі цифри, стає зрозуміло, чому інвестори по-різному ставляться до одних і тих самих країн. У Німеччині, як уже згадувалося, валова дохідність за житловою орендою за останні роки тримається в діапазоні 3−4%. У Нідерландах за даними 2026 року середня валова дохідність для житла оцінюється приблизно в 7,2% по країні, але всередині ринку є розкид: студії в Роттердамі можуть показувати близько 8%, а двокімнатні квартири в Амстердамі — близько 6,4%. За середньої ціни об’єкта в районі 290 тис. євро та орендній ставці близько 1 600−1 700 євро на місяць така арифметика має привабливий вигляд, але знову ж таки — йдеться про валові показники.

Якщо перейти до Південної Європи, картина змінюється. Для Іспанії профільні огляди за 2024−2025 роки оцінюють середню валову дохідність житлової оренди (без надмірно ризикових сегментів) на рівні понад 7%. У перерахунку на конкретні цифри це може мати такий вигляд: квартира вартістю близько 210 тис. євро й орендна ставка в районі 1 200 євро на місяць дають понад 14 тис. євро доходу на рік, тобто валовий приріст приблизно 6,8−7 %. У менш розкручених регіонах та у форматі короткострокової оренди (туристи, діджитал-номади) показники можуть бути вищими, але й залежність від сезонності та регулювання — теж.

Ще один приклад — Польща. За даними 2025 року, середня валова дохідність на житловому ринку тут оцінюється понад 7%, із суттєвим розкидом між Варшавою, Краковом, Вроцлавом та іншими містами. Для інвестора це приваблива комбінація: країна-член ЄС, економіка, яка продовжує зростати, та доходи, помітно вищі, ніж на багатьох зрілих західноєвропейських ринках. Зворотний бік — зростання цін за останні роки вже частково «вичерпало» потенціал легкого заробітку, а конкуренція з локальними й міжнародними гравцями зросла.

Нерухомість у Польщі, джерело фото: pexels

Глобальні індекси підтверджують: «легкі» часи, коли ціни росли двозначними темпами мало не скрізь, залишилися в минулому. За даними Prime Global Cities Index від Knight Frank, преміальні сегменти житлової нерухомості в 46 найбільших містах світу у середньому показали зростання цін лише близько 2,5% за рік станом на третій квартал 2025 року.

Водночас картина вкрай нерівномірна: Дубай за п’ять років додав майже 198% до цін у преміум-сегменті, тоді як багато європейських столиць показали дуже скромні результати. З точки зору інвестора це сигнал: робити ставку виключно на зростання цін стає дедалі ризикованіше, а орендний дохід виходить на перший план.

Окремо варто згадати про країни, які поєднують нерухомість із міграційними опціями. Наприклад, Туреччина кілька років поспіль була популярним напрямком через можливість отримання громадянства в обмін на інвестиції в нерухомість. Там можна було знайти об’єкти з дуже привабливою валовою дохідністю, але разом із ними інвестор отримував валютні гойдалки, політичні ризики та регулярні зміни правил гри. У такому форматі нерухомість стає не лише фінансовим, а й політичним рішенням, і до неї треба ставитися відповідно.

Чому 100 тис. євро в одній країні ≠ 100 тис. в іншій

Ще один пласт — стартовий бюджет. Формально «середній чек» у 150−200 тис. євро може мати однаковий вигляд для кількох країн, але в реальності означати дуже різні речі. У частині німецьких і нідерландських міст це нижня межа для скромної квартири в не найкращому районі. У деяких містах Південної Європи — уже цілком пристойний об’єкт із потенціалом туристичної оренди. У Центральній Європі — іноді можливість купити не одну, а дві невеликі квартири в різних локаціях.

Для інвестора це означає, що дивитися потрібно не лише на «середні ціни», а й на структуру ринку й те, що конкретно він отримує за свій бюджет: площу, локацію, якість будинку, потенційного орендаря. Іноді замість однієї дорогої квартири в престижній столиці логічніше взяти два простіших, але орендно-ефективних об’єкти в містах другого ешелону.

Так само важливо розуміти, як країна ставиться до іноземців. Десь іноземні покупці можуть мати майже повну рівність у правах із громадянами. В інших країнах — натрапляють на додаткові податки чи обмеженнями на купівлю в окремих районах. Частина країн вже публічно обговорює (або впроваджує) підвищене податкове навантаження для нерезидентів, які купують житло в дефіцитних містах: суспільний запит «захистити місцевих» від інвестиційного навалу стає помітним у політиці. Для інвестора це сигнал, що правила можуть змінюватися в процесі гри — і це потрібно закладати в модель.

Невидимі витрати й ризики

У міжнародних інвестиціях є ще кілька шарів ризику, які легко ігнорувати на старті. Перший — валютний. Якщо ви заробляєте в одній валюті, інвестуєте в іншій, а витрачаєте у третій, загальний результат може суттєво відрізнятися від того, що було у презентації агентства. Курсова динаміка здатна як підсилити дохідність (коли валюта інвестицій дорожчає відносно вашої базової), так і практично її нівелювати.

Другий — регуляторний. Нерухомість часто стає об’єктом політичних рішень: уряд може обмежити короткострокову оренду в центрі міста, підвищити податки, ввести нові вимоги до енергоефективності будівель. Усе це прямо впливає на економіку проєкту, але рідко звучить у рекламних матеріалах.

Третій — операційний. Коли ви володієте нерухомістю у своїй країні, ви приблизно розумієте, як вирішуються побутові питання, кого викликати, як взаємодіяти з управителем будинку. За кордоном усе це майже завжди робить керуюча компанія — за винагороду й на своїх умовах. Вартість такого управління, особливо у форматі короткострокової оренди, може істотно підрізати той «красивий» відсоток, який ви бачили на старті.

Четвертий — циклічність. Кожен локальний ринок має свої фази: періоди стрімкого зростання, плато, корекцію, період відновлення. Дуже часто приватні інвестори заходять на хвилі хайпу, коли країна вже в топах рейтингів і на перших шпальтах медіа. Це майже завжди означає, що значна частина потенційного зростання вже в ціні, а маржа безпеки — мінімальна.

Як підійти до вибору країни не як турист, а як інвестор

У підсумку вибір країни для інвестицій у нерухомість — це не спроба знайти «найкрасивіший» напрямок у списку, а вправляння в балансі. Консервативний інвестор може свідомо погодитися на 2−3% чистої дохідності в дуже стабільній країні з потужними інституціями й використовувати цей актив як «якір» у портфелі. Більш агресивний інвестор може обрати ринок із валовою дохідністю понад 6−7%, розуміючи, що бере на себе додаткові ризики — політичні, валютні, регуляторні.

Для українців 2026 року особливо важливо чесно відповісти собі на кілька запитань. Чи є для вас ця інвестиція насамперед фінансовим інструментом, чи ви бачите її як частину особистої міграційної або «запасної» стратегії? Чи готові ви приділяти час управлінню активом (навіть через керуючу компанію), чи хочете максимально пасивний сценарій? Наскільки ви залежите від цієї конкретної інвестиції у своїй загальній фінансовій картині?

Коли на ці питання є відповіді, вибір країни та формату стає менш романтичним, але набагато більш усвідомленим. Тоді «найпривабливішою» країною стає не та, де найкрасивіші фотографії в інстаграмі, а та, де сукупність цифр, правил і ризиків найкраще збігається з вашим реальним профілем інвестора.

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