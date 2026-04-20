Інвестиції в нерухомість для молоді: стартовий капітал та доступні варіанти

Інвестиції в нерухомість вважаються одним із найнадійніших способів збереження та примноження капіталу. Однак для молоді цей напрям часто виглядає недосяжним через високі ціни та необхідність значного стартового внеску.

Насправді сучасний ринок пропонує більше можливостей, аніж здається на перший погляд. Важливо лише розуміти доступні інструменти, ризики та стратегії входу в цей сегмент.

Молоді інвестори дедалі частіше шукають альтернативні підходи — від спільного інвестування до купівлі невеликих об’єктів або участі у будівельних проєктах. Тож, у цій статті розглянемо, який стартовий бюджет потрібен для інвестицій у нерухомість і які варіанти сьогодні є найбільш доступними для молоді.

Класична покупка з невеликим капіталом: перший внесок, розстрочка, іпотека

Для молоді найзнайоміший шлях — зібрати перший внесок і «зайти» в квартиру через банківську іпотеку або розстрочку від забудовника.

Зазначимо, що перший внесок: зазвичай 15−30% вартості об’єкта. Далі — щомісячні платежі (кредит/розстрочка) з фіксованою або змінною ставкою. Об’єкт може використовуватися для проживання або як орендний (довгострокова чи подобова оренда).

Переваги

Перевагами такого інструменту є: реальний фізичний актив, який можна використовувати самому або здавати, захист від інфляції в довгостроковій перспективі, а також можливість використовувати кредитний важіль (leverage): зростання вартості об’єкта поширюється на всю його повну ціну, а не лише на суму вашого початкового внеску.

Ризики та мінуси

Як і будь-який інший інструмент, цей також має свої ризики та мінуси. Зокрема, йдеться про значне кредитне навантаження на 10−20 років, ризик забудовника (затримки, проблеми з документами), низька ліквідність: продати об’єкт швидко й вигідно може бути складно, а також реальний термін окупності через оренду — 15−25 років і більше (залежить від міста, району, формату оренди).

Кому це підходить?

Тим, хто має стабільний дохід, готовий до довгострокового кредитного навантаження і хоче поєднати «своє житло» з інвестиційною логікою. Якщо доходи нестабільні, такий варіант може створити більше стресу, аніж вигоди.

Співволодіння дохідною нерухомістю через REIT-фонди

Це моделі, де фонд купує/керує об’єктом, а інвестори купують частки у вигляді «сертифікатів фонду». — Ред.).

Так, фонд обирає об’єкт (квартири, апартаменти, готельні номери, торгові або офісні центри. — Ред.), кожен інвестор купує сертифікати фонду, стаючи співвласником цього майна та отримуючи право на отримання доходу від оренди у вигляді дивідендів та/або приросту вартості при продажу (капіталізації).

Прикладом може слугувати інвестиційна компанія S1 REIT , яка відкриває можливості інвестування у професійно керовану дохідну нерухомість для широкої аудиторії. З S1 REIT ви стаєте співвласником готового орендного бізнесу на базі прибуткових будинків у Києві.

За словами комерційного директора компанії Віктора Бойчука, серед клієнтів компанії 21% інвесторів — це молоді люди віком 25−34 роки. Є й особи віком до 25 років — близько 6%.

Переваги

Низький поріг входу: іноді можна розпочати з кількох тисяч доларів, а не з десятків тисяч.

Поріг входу може бути й нижчим. Наприклад, вищезгадана компанія S1 REIT вже анонсувала новий фонд на базі торгового центру, де первинна інвестиція становитиме лише 1 тис. гривень. Таким чином, інвестувати для молоді стане значно простішим.

Також до переваг інвестування в фонди можна відзначити диверсифікацію: купівля частки в різних об’єктах, містах, форматах (житлова, комерційна, туристична нерухомість. — Ред.), обслуговування онлайн та пасивне управління: платформа займається орендою, ремонтом, документами.

Власне, пасивна роль — додаткова перевага для інвестора. «Йому не потрібно долучатися до процесів управління об’єктами. Увесь операційний клопіт бере на себе професійна управляюча компанія. Інвестор може перебувати будь-де, відстежуючи результати роботи фондів онлайн та отримуючи свій прибуток, не виходячи з дому», — уточнює комерційний директор S1 REIT

Дохідність і терміни окупності

Мета багатьох таких проєктів — дохідність від оренди в діапазоні, умовно, 7−15% річних у валюті, але реальні результати багато в чому залежать від якості об’єкту нерухомості, його локації, затребуваності та професіоналізмі управлінця.

Окупність частки часто прив’язана до горизонту 7−15 років, але це не гарантія — це модельний сценарій, який демонструє платформа.

Запланована дохідність в інвестиційних фондах S1 REIT становить 8,2−10% річних у валюті*.

*"Інвестиції у фонди «С1 ВДНГ/Оболонь» захищають інвестора від багатьох ризиків, але не від усіх. Запланований прибуток не гарантується. Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів в майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтесь з умовами та проконсультуйтесь із фінансовим радником."

Пайові та колективні моделі (клубні інвестиції, спільні покупки)

Це варіанти, коли кілька людей купують об’єкт разом або заходять у проєкт через юридичну структуру.

Формати

Так, друзі/партнери купують один об’єкт у частках, прописуючи долю кожного. Існують також і клубні інвестиції, де група інвесторів заходить у проєкт через ТОВ/кооператив/інвестиційний клуб.

Сюди ж можна віднести й пайову участь у невеликих девелоперських проєктах (наприклад, будівництво та подальший продаж/оренда об’єкта. — Ред.).

Переваги

По-перше — нижчий поріг входу: можна «зайти маленьким чеком», який для одного інвестора був би замалим. А це чи не найкраще підходить для молоді, яка найчастіше ще не має великих сум для інвестування.

Також можна додати можливість ділити ризики та залучати різну експертизу в команді: юрист, фінансист, рієлтор, будівельник.

Варто відзначити і потенційно вищий прибуток, ніж у пасивних інструментах, якщо проєкт удалося добре реалізувати.

Ризики

До ризиків відносяться людський фактор: конфлікти між партнерами, різні очікування та горизонти.

Мають місце бути й юридичні ризики, якщо все оформлено «на довірі», а не в договорах.

Обмежена ліквідність частки: вийти з проєкту може бути складно, а продати частку сторонній особі — майже нереально без згоди інших.

Потенційна дохідність та окупність

Орендні моделі: орієнтовна окупність 10−20 років, якщо враховувати не лише дохід від оренди, а й потенційне зростання вартості.

Девелоперські історії (купили, відремонтували, продали): можуть дати 20−50% річних і більше, але з дуже високим ризиком.

Ключ до успіху

Головне — формалізувати все в договорах: частки, права, обов’язки, порядок виходу, механізм вирішення спорів. Також одразу домовитися, хто приймає рішення з управління і хто відповідає за операційну частину: ремонт, орендарі, комуналка.

Класифікація варіантів: поріг входу, ризик, керованість

Варіант Мін. старт Ризик Ліквідність Управління Класична покупка (іпотека) Сотні тис. грн Середній–високий Низька Ваше/делеговане Пайова/колективна покупка Десятки тис. грн Високий Низька Спільне Часткова власність (REIT-фонди) Від тис. грн Середній Висока КУА (компанія з управління активами)

Як оцінювати об’єкти: базовий чекліст

Незалежно від формату (цілий об’єкт чи частка), основні принципи оцінки нерухомості однакові.

Локація та попит

Місто, район, транспортна доступність, інфраструктура (університети, бізнес-центри, лікарні, метро).

Реальний рівень орендного попиту: скільки аналогічних об’єктів здається поруч і за якою ціною.

Перспективи розвитку району (нові дороги, ТРЦ, ділові центри, зони відпочинку).

Для прикладу, інвестиційний фонд S1 Obolon має в активах об’єкт з чудовою локацію за дві хвилини від станції метро «Мінська», продуманою внутрішньою інфраструктурою та зручними сервісами. Все це гарантує високий попит серед орендарів.

Юридична чистота

Документи на землю та об’єкт.

Статус нерухомості (житлова/комерційна, апартаменти, дача тощо).

Відсутність арештів, обтяжень, судових спорів.

Якщо це частки або токени — чітке розуміння, як ваше право зафіксоване юридично (договір, реєстр, депозитарій).

Фінансова модель

Прогноз орендного доходу (консервативний сценарій, а не «ідеальний»).

Усі витрати: податки, комунальні, ремонт, простої без орендарів, комісії платформи/управителя.

Чиста дохідність (net yield), а не «гарні цифри з презентації».

Не менш важливо довіряти досвідченим інвесторам — особливо молоді, яка звикла орієнтуватися на соціальні мережі.

«Типова помилка молодого інвестора — визначати власну інвестиційну стратегію виключно на основі інформації з соціальних мереж. Молодь схильна довіряти інфлюенсерам, а не порадам старших, досвідченіших колег», ­- зауважує Віктор Бойчук.

Як вибирати надійні платформи та партнерів

Звертаємо увагу на:

1. Регуляторний статус і юрисдикція

Чи є ліцензії (для інвестиційних/фінансових послуг).

У якій країні зареєстрована платформа, яке право застосовується.

2. Прозорість структури власності та активів

Чи зрозуміло, хто фактично володіє об’єктами.

Чи можна побачити юридичні документи (договір купівлі-продажу, право власності, кадастрові дані).

3. Умови виходу з інвестиції

Чи є вторинний ринок.

Які обмеження на продаж частки.

Чи є комісії за достроковий вихід.

4. Історія виплат та репутація

Скільки проєктів уже реалізовано.

Чи виконувались обіцянки з дохідності.

Відгуки інвесторів, публічна присутність засновників.

5. Договори та документи

Чіткість формулювань, відсутність «сірих зон» типу «компанія не несе відповідальності ні за що».

Наявність зрозумілої процедури вирішення спорів.

Що вже працює на ринку зараз: реальні моделі та орієнтир за цифрами

Щоб не залишатися в теорії, варто подивитися, який сьогодні реально мають вигляд інструменти інвестування в нерухомість для роздрібних інвесторів у світі.

Краудфандинг під девелоперські проєкти: коротші горизонти, вищий ризик

Окремий сегмент — real estate crowdfunding, де інвестори фінансують девелопера на стадії будівництва в обмін на фіксований або змінний дохід.

Типові параметри таких інструментів у Європі:

Середній внутрішній показник дохідності (IRR) за завершеними проєктами — близько 10−11% річних у валюті.

Горизонт інвестиції: 12−36 місяців (тобто це скоріше середньостроковий інструмент, а не класична «орендна» історія).

Ризики: затримки будівництва, проблеми девелопера, ринкові просідання. Під час підвищеної турбулентності ринку платформи різко посилили відбір проєктів, що зменшило кількість угод і суми залученого капіталу, але трохи збільшило середню дохідність за тими кейсами, які все-таки пройшли фільтр.

Для молодих інвесторів такі інструменти цікаві як «агресивніший шар» портфеля: невеликий чек, але важливо розкладати його за кількома проєктами і пам’ятати, що це завжди вища ризикова сходинка порівняно з орендною нерухомістю.

Що це все означає для молодого інвестора зі скромним капіталом

Якщо підсумувати сучасну картину:

Поріг входу в нерухомість у світі вже давно знизився до рівня, доступного молоді: від десятків євро/доларів у fractional-моделях і токенах до кількох тисяч у краудфандингу.

Модель дохідності для більшості платформ базується на орендному доході та/або прирості капіталу, з орієнтиром на однозначні (7−12% річних) або двозначні (близько 10−11% IRR у девелоперських проєктах) значення, але без гарантій і з суттєвою залежністю від ринку й конкретного управителя.

Ризики змістилися з площини «Чи знайду я орендаря?» до площини «чи чесна й життєздатна платформа/емітент? Чи витримає бізнес-модель цикли ринку? Чи коректно структуровано юридичні права інвесторів?».

Для молоді це означає: сьогодні можна розпочати інвестувати в нерухомість задовго до моменту, коли ви накопичите на перший внесок за «традиційну» квартиру. Але замість того, щоб шукати «чарівний інструмент», критично важливо вміти читати умови, розуміти, з чого складається дохід, і холодно оцінювати ризики платформи, а не тільки об’єкта.

«Це фактична демократизація: те, що раніше було доступно обмеженому колу обраних, сьогодні стало доступним багатьом. Зі зниженням порогу входу збільшується й фінансова інклюзивність. Доступ до професійно керованої дохідної нерухомості може отримати практично будь-хто, зокрема й молоді люди, які ще не мають значних фінансових накопичень», — говорить комерційний директор S1 REIT.

Висновок

Для молоді нерухомість — це вже не лише «квартира мрії», а цілий спектр інструментів: від часткової власності та клубних угод до токенізованих активів.

Обмежений стартовий капітал перестає бути бар’єром, але натомість на перший план виходять інші питання: юридична чистота, надійність платформи, прозора модель доходу й готовність інвестора працювати з ризиком.

Головне — сприймати такі інвестиції не як разову покупку, а як керований проєкт: із чіткою метою, зафіксованими цифрами й зрозумілим планом (що робити як за хороших, так і за поганих сценаріїв).

