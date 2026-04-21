«Зайвий» податок на нерухомість: як перевірити і домогтися перерахунку Сьогодні 16:32 — Нерухомість

Перерахунок податку на нерухомість

Отримання податкового повідомлення-рішення не завжди означає, що сума нарахована коректно. Помилки у площі, статусі об’єкта або невраховані пільги трапляються доволі часто. У таких випадках власник нерухомості має право звернутися до податкової служби для проведення звірки та домогтися перерахунку.

Хто може звернутися на звірку і що саме перевіряють

Власники житлової та нежитлової нерухомості можуть подати заяву до податкової за місцем своєї податкової адреси та ініціювати звірку даних.

Під час такої перевірки уточнюють:

перелік об’єктів нерухомості, включно з частками;

площу кожного об’єкта за даними податкової;

наявність і застосування пільг;

ставку податку;

суму нарахувань.

Звертатися доцільно, якщо інформація у повідомленні не збігається з документами — наприклад, вказана неправильна площа, не врахована пільга або податок нараховано на вже продане житло.

Які документи знадобляться

Основою для звірки є правовстановлюючі документи на нерухомість. Це може бути договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності або витяг з державного реєстру.

Водночас перелік документів не обмежений. Для підтвердження характеристик об’єкта можна подати будь-які офіційні документи, які містять інформацію про площу або тип нерухомості.

Що відбувається після перевірки

Якщо під час звірки виявляються розбіжності, податкова служба зобов’язана провести перерахунок. Після цього платнику надсилають нове податкове повідомлення-рішення, а попереднє автоматично скасовується.

Є і окремі випадки: якщо об’єкт ще не відображений у базах податкової (наприклад, через затримку передачі даних), податок можуть тимчасово нарахувати за поданими документами. Після надходження офіційної інформації проводиться остаточний перерахунок.

Юристи зазначають, що інформація про власників нерухомості надходить до податкової автоматично — від державних реєстраторів. Дані передаються протягом 15 днів після завершення кожного кварталу.

З 2026 року до цього процесу долучилися також нотаріуси. Вони зобов’язані щокварталу передавати інформацію про посвідчені договори купівлі-продажу, дарування та міни. Це дозволяє швидше оновлювати дані та зменшує ризик помилок.

Коли варто звертатися до податкової

Ініціювати звірку варто у таких випадках:

неправильно вказана площа або тип об’єкта;

нараховано податок на вже продану нерухомість;

не врахована пільга;

новий об’єкт ще не з’явився у базах ДПС.

В інших ситуаціях спеціально повідомляти податкову про купівлю чи продаж нерухомості не потрібно — обмін інформацією між державними органами відбувається автоматично.

Раніше ми повідомляли , що податок на нерухоме майно нараховується лише на ту частину площі, яка перевищує визначені законодавством площі:

для квартир — понад 60 кв. м;

для житлових будинків — понад 120 кв. м;

якщо у власності є різні типи житлової нерухомості (квартира і будинок) — понад 180 кв. м.

Повідомлення про необхідність сплати податку надсилає ДПС.

