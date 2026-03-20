Які податки українці мають заплатити за свою нерухомість Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Хто має платити податок на нерухомість

За два місяці, січень-лютий 2026 року, власники нерухомості перерахували до місцевих бюджетів 2,3 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Про це повідомляє ДПС.

Це на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Цей податок є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів, адже кошти спрямовуються на розвиток громад, утримання інфраструктури та реалізацію соціальних програм.

Хто має платити

Платниками податку на нерухоме майно є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками житлової або нежитлової нерухомості.

Якщо кілька власників

Якщо нерухомість має кількох власників, податок сплачується залежно від форми власності:

у разі спільної часткової власності — кожен власник сплачує податок за свою частку;

у разі спільної сумісної власності без поділу майна — податок сплачує один із власників, визначений за їхньою згодою або за рішенням суду;

у разі спільної сумісної власності та поділений між співвласниками — кожен із них сплачує податок за належну йому частку.

На що нараховується податок

Податок на нерухоме майно нараховується лише на ту частину площі, яка перевищує визначені законодавством площі:

для квартир — понад 60 кв. м;

для житлових будинків — понад 120 кв. м;

якщо у власності є різні типи житлової нерухомості (квартира і будинок) — понад 180 кв. м.

Повідомлення про необхідність сплати податку надсилає ДПС.

Де перевірити

Переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком « Моя податкова ».

Також ДПС зазначає, як провести звірку

Зазначимо, н початку цього року найбільші надходження податку забезпечили:

м. Київ — 489,8 млн грн;

Київська область — 238,2 млн грн;

Львівська область — 232,7 млн грн;

Дніпропетровська область — 217,3 млн грн.

Раніше Finance.ua писав , що уряд України готує нову модель житлової політики, яка обмежить безплатну приватизацію державного житла для більшості громадян і запровадить альтернативні механізми забезпечення житлом.

Частині категорій населення залишать право на приватизацію, а для інших житло надаватимуть у користування з можливістю соціальної оренди або викупу.

Заборона на приватизацію для окремих категорій почне діяти через рік після завершення воєнного стану.

Після впровадження нових правил право на безплатну приватизацію залишать лише для чотирьох категорій:

військовослужбовці та їхні сім’ї;

працівники ДСНС;

представники Національної поліції України;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки.

Для всіх інших громадян приватизацію припинять.

