Лише 4 категорії українців зможуть приватизувати житло — нові правила

Уряд України готує нову модель житлової політики, яка обмежить безплатну приватизацію державного житла для більшості громадян і запровадить альтернативні механізми забезпечення житлом. Частині категорій населення залишать право на приватизацію, а для інших житло надаватимуть у користування з можливістю соціальної оренди або викупу.

Заборона на приватизацію для окремих категорій почне діяти через рік після завершення воєнного стану. Тому це не вплине на українців, які нині в процесі оформлення, розповіла голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк.

Хто матиме право на приватизацію житла після змін

Після впровадження нових правил право на безплатну приватизацію залишать лише для чотирьох категорій:

військовослужбовці та їхні сім’ї;

працівники ДСНС;

представники Національної поліції України;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки.

Для всіх інших громадян приватизацію припинять. Раніше доступне для оформлення житло надаватимуть лише у користування без права безоплатного викупу, зазначається на порталі Верховної Ради.

Чому приватизацію обмежать для більшості українців

Шуляк пояснила цей крок.

«Приватизація житла триває з 90-х років, і за цей час більшість громадян уже скористалася цим правом. Зараз можна по-різному ставитися до приватизації, яка тривала у пострадянський період. Хтось приватизував собі невеличку 1-кімнатну квартиру десь на околиці міста, хтось приватизував 3-кімнатну квартиру в центрі, а хтось взагалі нічого. Тобто принцип справедливості вже тоді був порушений», — зазначила вона.

Крім того, нерідко траплялися випадки подвійної приватизації або оформлення житла громадянами з високими доходами, які могли б купити його самостійно.

Яку альтернативу пропонують замість приватизації

Нова модель передбачає розвиток системи соціального житла, що стане окремим сегментом ринку. Основні механізми:

соціальна оренда з вартістю, яка залежить від доходів людини;

оренда з правом викупу, що дозволяє поступово оплачувати житло і згодом стати його власником.

Яке значення матимуть оператори соціального житла

Через масштабні руйнування потреба в житлі різко зросла: за оцінками Світового банку, загальна шкода становить 588 млрд доларів, з яких близько 90 млрд потрібно на відновлення житлового сектору.

Новий законопроєкт пропонує створити фонд соціального житла та запровадити операторів житла.

«Оператори соціального житла працюватимуть за європейською моделлю як неприбуткові організації. Вони будуватимуть житло, управлятимуть ним і надаватимуть його в оренду соціально вразливим категоріям. Кошти всередині системи спрямовуватимуться на розширення житлового фонду,» — написала Олена Шуляк у соцмережах.

Оператори зможуть залучати гранти, кредити та міжнародне фінансування, отримувати пільги на земельні ділянки та підключення до інженерних мереж.

