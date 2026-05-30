В Угорщині сповільнилося зростання цін на житло: де вигідніше купувати квартири

Ціни на житло в Угорщині показали нетипові коливання. Останніми роками ринок нерухомості демонстрував активне зростання, однак у квітні вже проявилися ознаки сповільнення. А в Будапешті низхідний тренд більш видимий.
Про це розповідає спеціалізоване видання hungarianconservative.

Чому житло в Угорщині дешевшає

Згідно з новим індексом цін на об’єкти житлової нерухомості від ingatlan.com, станом на квітень показники виросли всього на 0,8% у місячному вимірі після підвищення на 2% у березні. Річна динаміка також пішла у протилежному напрямку — з 15,8% до 14,3%.
Найбільше зміни відчутні в Будапешті: ціни на житло сповільнили зростання з 13,7% до 10,9% у річному розрізі.
Причина пов’язана з дією державної програми Otthon Start, яка передбачає обмеження вартості нерухомості для участі у пільговому кредитуванні — не більше 1,5 млн форинтів (орієнтовно 213 000 грн) за квадратний метр.
Столиця відреагувала активнішим сповільненням ринкових цін, бо там вони наближені до граничних показників. Натомість у регіонах і невеликих містах житло дешевше, тому вартість квадратного метра досі зростає.

Де житло дорожчає найбільше

За результатами квітня найвище річне зростання цін зафіксували в окрузі Пешт — 18%.
Далі в рейтингу розмістилися:
  • Центральне Задунав’я — 15,5%;
  • Південний Альфельд — 15,3%;
  • Північний Альфельд — 15,2%;
  • Південне Задунав’я — 14,8%;
  • Північна Угорщина — 14,8%;
  • Західне Задунав’я — 14,5%.
Якщо порівнювати ціни в різних територіальних частинах Будапешта, то один квадратний метр житла станом на середину травня 2026 року коштував 1,65 млн форинтів (234 000 грн) у XIII районі. Трохи дорожче — 1,67 млн форинтів (237 000 грн) — обходився кв. м у XI районі міста.
Найдешевше можна було купити нерухомість у XXIII районі — там продавали кв. м за 901 000 форинтів (128 000 грн).
На думку деяких експертів, друга половина 2026 року може стати більш активною для ринку житла. Фіксується поступове відновлення попиту, бо кількість звернень від потенційних покупців зросла в першій половині травня.
