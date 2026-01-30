Як приватизувати державне житло — 5 простих кроків Сьогодні 08:05 — Нерухомість

Фахівчиня працює над документами про приватизацію житла

Приватизація державного житла в Україні наразі залишається доступною. Громадяни, які проживають у державних квартирах, будинках або кімнатах у гуртожитках, все ще можуть оформити це житло у приватну власність.

Водночас правила змінюватимуться, тому час має значення, у Міністерстві розвитку громад та територій України. , тому час має значення, наголошують у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Які зміни готує держава

Верховна Рада ухвалила закон «Про основні засади житлової політики», який передбачає новий підхід до житлових питань. Документ встановлює, що чинний закон про приватизацію державного житлового фонду втратить силу через рік після завершення воєнного стану.

Важливо враховувати, що житло у будинках, які зазнали пошкоджень, не підлягає приватизації до завершення офіційного технічного обстеження.

Як приватизувати житло: покроковий алгоритм

Крок 1. Звернення до органу приватизації

Потрібно звернутися до органу приватизації за місцем проживання. Там надають бланк заяви та, за потреби, консультацію.

Крок 2. Подання заяви та документів

Заява подається разом із пакетом документів, перелік яких визначений у пунктах 18−21 відповідного Положення.

Крок 3. Перевірка даних

Орган приватизації перевіряє інформацію, уточнює склад сім’ї та площу житла, проводить необхідні розрахунки й готує рішення згідно з пунктами 22−23 Положення.

Крок 4. Отримання свідоцтва

Після ухвалення рішення заявнику видають свідоцтво про право власності, а дані вносять до спеціального реєстру.

Крок 5. Державна реєстрація права власності

Завершальний етап — реєстрація права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.

Раніше ми повідомляли , в Україні стартує масштабне оновлення житлового законодавства. Новий закон скасовує радянський Житловий кодекс 1983 року та закон про приватизацію державного житлового фонду, які тривалий час не відповідали сучасним умовам.

