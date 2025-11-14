Через які борги можуть конфіскувати квартиру — законопроєкт Сьогодні 20:03 — Нерухомість

Через які борги можуть конфіскувати квартиру — законопроєкт

У листопаді цього рок, ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт № 14005, який стосується боржників. Цей документ пройде друге голосування та його приймуть, кредитори отримають більше можливостей для стягнення боргів.

Про всі деталі розказав адвокат Роман Сімутін

Мета законопроєкту

Зробити виконання судових рішень швидшим та ефективнішим. Частину процесів планують перевести у цифровий формат — документами обмінюватимуться онлайн, без паперової тяганини. Через це у боржників буде менше часу, щоб виконати вимоги Державної виконавчої служби.

Створять нову автоматизовану систему стягнення боргів. Вона пришвидшить взаємодію між:

банками;

виконавчою службою;

державними установами.

Вона забезпечить обмін даними між Єдиним реєстром боржників та іншими держбазами.

відбуватимуться автоматично — без участі виконавця. Система самостійно блокуватиме активи одразу після відкриття провадження. Після набуття чинності закону блокування банківських карток , арешт майна або електронних гаманців— без участі виконавця. Система самостійно блокуватиме активи одразу після відкриття провадження.

Реєстр боржників

Якщо людина потрапила до Єдиного реєстру боржників вона матиме серйозні наслідки, адже вам зможуть відмовити у продажу, даруванні чи заставі майна.

Банки, нотаріуси та реєстраційні служби не зможуть проводити відповідні операції.

Також неплатники аліментів потраплятимуть до реєстру вже після 3 місяців заборгованості.

Житло за борги

Виконавці зможуть заходити до житла лише за рішенням суду й у присутності поліції. За словами адвоката, такі випадки скоріш за все будуть поодинокими — масових «рейдів» очікувати не варто.

Як каже адвокат, побоювання щодо «відбирання квартир» теж дещо перебільшено. Закон не дає нових підстав для цього. Як і раніше, житло можуть примусово продати лише тоді, коли борг перевищує 20 мінімальних зарплат (наразі 160 тисяч гривень).

До того ж, якщо квартира є єдиним житлом або в ній зареєстровані діти чи люди з інвалідністю, продати її практично неможливо. Такі випадки трапляються дуже рідко.

