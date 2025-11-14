0 800 307 555
Через які борги можуть конфіскувати квартиру — законопроєкт

Нерухомість
У листопаді цього рок, ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт № 14005, який стосується боржників. Цей документ пройде друге голосування та його приймуть, кредитори отримають більше можливостей для стягнення боргів.
Про всі деталі розказав адвокат Роман Сімутін.
Мета законопроєкту

Зробити виконання судових рішень швидшим та ефективнішим. Частину процесів планують перевести у цифровий формат — документами обмінюватимуться онлайн, без паперової тяганини. Через це у боржників буде менше часу, щоб виконати вимоги Державної виконавчої служби.
Створять нову автоматизовану систему стягнення боргів. Вона пришвидшить взаємодію між:
  • банками;
  • виконавчою службою;
  • державними установами.
Вона забезпечить обмін даними між Єдиним реєстром боржників та іншими держбазами.
Після набуття чинності закону блокування банківських карток, арешт майна або електронних гаманців відбуватимуться автоматично — без участі виконавця. Система самостійно блокуватиме активи одразу після відкриття провадження.

Реєстр боржників

Якщо людина потрапила до Єдиного реєстру боржників вона матиме серйозні наслідки, адже вам зможуть відмовити у продажу, даруванні чи заставі майна.
Банки, нотаріуси та реєстраційні служби не зможуть проводити відповідні операції.
Також неплатники аліментів потраплятимуть до реєстру вже після 3 місяців заборгованості.

Житло за борги

Виконавці зможуть заходити до житла лише за рішенням суду й у присутності поліції. За словами адвоката, такі випадки скоріш за все будуть поодинокими — масових «рейдів» очікувати не варто.
Як каже адвокат, побоювання щодо «відбирання квартир» теж дещо перебільшено. Закон не дає нових підстав для цього. Як і раніше, житло можуть примусово продати лише тоді, коли борг перевищує 20 мінімальних зарплат (наразі 160 тисяч гривень).
До того ж, якщо квартира є єдиним житлом або в ній зареєстровані діти чи люди з інвалідністю, продати її практично неможливо. Такі випадки трапляються дуже рідко.
Ми писали, як відновити документи на нерухомість. Для отримання дубліката втраченого документа слід звернутися з письмовою заявою до нотаріуса чи посадової особи органу місцевого самоврядування, який посвідчував право власності на нерухомість.
Дублікат документа прирівнюється до оригіналу за юридичною силою і повинен містити повний текст втраченого або зіпсованого документа. На цьому робиться позначка про рівність з оригіналом та здійснюється посвідчувальний напис.
Де зберігаються документи на нерухомість:
  • у справах державної нотаріальної контори;
  • у державному нотаріальному архіві;
  • у приватного нотаріуса, який посвідчував документ.
Якщо нотаріус припинив діяльність, дублікати можна отримати у нотаріальному архіві за місцем зберігання.
Також раніше йшлося, на практиці отримати індивідуальне право на користування цією ділянкою практично неможливо. Власник квартири першого поверху не може самостійно подати документи на приватизацію частини землі під своїм балконом — вона юридично належить усім мешканцям.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
