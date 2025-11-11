Аналітика ринку житлової нерухомості: ціни та тренди Вчора 11:15 — Нерухомість

Станом на листопад 2025 року в Україні понад 250 проєктів у продажу. Це майже 1500 житлових комплексів та 663 котеджних містечок. 27% від усіх комплексів в Києві та Київській області.

Про це розповіла Олена Унаньян, Директорка з розвитку бізнесу ЛУН на конференції «Жити на відсотки» , що відбулася в Києві 8 листопада.

Кожен четвертий ЖК, що продається в Україні, розміщений в Києві. Лише 18% розміщені у Львові та області. 8% в Одесі та області.

Найбільші регіони за кількістю пропозицій на ринку

В Києві, Львові та Одесі зосереджено понад половину всіх комплексів, інші припадають на інші регіони.

За перших 10 місяців 2025 року стартували продажі 1987 комплексів, і це на 9% більше ніж минулого. Безумовним лідером є Львів та Львівська область. На 2 місці Київ і Київська область — і це на 70% більше, ніж у 2024 році.

Як зазначила експертка: «За минулий рік в Києві стартувало лише 7 ЖК. Нині девелопери набрали віри та активніше запускають проєкти».

На 3 місці Івано-Франківська та Закарпатська області. Тут показник за стартами вже просів у 2025 році.

Ціна на первинці

В Київській області ціна на 35% дешевша ніж в Києві. Водночас, як каже експертка, у Львові та області вторинка (що з ремонтом) дорожча лише на 10%, а в Києві на 12% дорожча від первинки.

