0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як змінились ціни на купівлю квартир у найбільших містах України

Нерухомість
384
Як змінились ціни на купівлю квартир у найбільших містах України
Як змінились ціни на купівлю квартир у найбільших містах України
Ринок купівлі квартир у великих містах демонструє стабільне, хоча й помірне зростання вартості житла. Найактивніше дорожчають квартири у Харкові та Одесі. У Дніпрі ціни залишаються майже незмінними, а Київ і Львів продовжують утримувати статус найдорожчих міст України.
Про це свідчать дані OLX Нерухомість.

Однокімнатні квартири

У жовтні 2025 року найнижча медіанна ціна однокімнатних квартир зафіксована у Харкові — 866 тис. грн ($21 тис.), що на 16% більше, ніж торік. У Дніпрі медіанна вартість становить 1,1 млн грн ($26 тис.) і зросла лише на 5%.
В Одесі за рік ціни на однокімнатні квартири піднялися найпомітніше серед усіх міст — на 22%, до 1,7 млн грн ($40 тис.).
У Львові та Києві вартість найвища:
  • Львів — 2,3 млн грн ($55 тис.), +10% за рік;
  • Київ — 3,2 млн грн ($76 тис.), +13% порівняно з жовтнем 2024 року.

Двокімнатні квартири

У сегменті двокімнатних квартир Харків зберігає найнижчу медіанну ціну — 1,4 млн грн ($33 тис.), але показує найбільше річне зростання +24%. У Дніпрі двокімнатне житло коштує 1,5 млн грн ($36 тис.), зростання становить лише 3%.
В Одесі медіанна вартість піднялася на 18%, до 2,3 млн грн ($55 тис.). У Львові ціни зросли на 14% (до 3,1 млн грн або $74 тис.), а в Києві на 11% (до 4,8 млн грн або $114 тис.).

Трикімнатні квартири

Найбільше зростання у цьому сегменті також зафіксовано у Харкові +22%, до 1,8 млн грн ($43 тис.). У Дніпрі трикімнатна квартира коштує в середньому 2,1 млн грн ($50 тис.), що на 12% більше, ніж торік.
В Одесі медіанна ціна піднялася на 17%, до 2,9 млн грн ($69 тис.), у Львові на 12%, до 3,9 млн грн ($92 тис.). У Києві трикімнатне житло найдорожче 7,1 млн грн ($168 тис.), що на 14% більше, ніж у 2024 році.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ЛУН писав, що український ринок житлового будівництва входить у період, коли зниження цін практично неможливе. За прогнозами девелоперів, вартість квадратного метра в найближчі роки лише зростатиме.
Також, за даними ЛУН, лідером за темпами зростання цін на житло став Тернопіль. Попри статус одного з найдоступніших міст заходу України, за рік тут подорожчали всі типи нерухомості. Зокрема, вартість однокімнатної квартири на вторинці становить 43 тис. доларів. Це на 13% дорожче, ніж було пів року тому. Ціна двокімнатної квартири — 65 900 доларів (+15%), а трикімнатної — 73 тис. доларів (+11%).
📢 InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems