Як змінились ціни на купівлю квартир у найбільших містах України Вчора 14:03 — Нерухомість

Як змінились ціни на купівлю квартир у найбільших містах України

Ринок купівлі квартир у великих містах демонструє стабільне, хоча й помірне зростання вартості житла. Найактивніше дорожчають квартири у Харкові та Одесі. У Дніпрі ціни залишаються майже незмінними, а Київ і Львів продовжують утримувати статус найдорожчих міст України.

Про це свідчать дані OLX Нерухомість

Однокімнатні квартири

У жовтні 2025 року найнижча медіанна ціна однокімнатних квартир зафіксована у Харкові — 866 тис. грн ($21 тис.), що на 16% більше, ніж торік. У Дніпрі медіанна вартість становить 1,1 млн грн ($26 тис.) і зросла лише на 5%.

В Одесі за рік ціни на однокімнатні квартири піднялися найпомітніше серед усіх міст — на 22%, до 1,7 млн грн ($40 тис.).

У Львові та Києві вартість найвища:

Львів — 2,3 млн грн ($55 тис.), +10% за рік;

Київ — 3,2 млн грн ($76 тис.), +13% порівняно з жовтнем 2024 року.

Двокімнатні квартири

У сегменті двокімнатних квартир Харків зберігає найнижчу медіанну ціну — 1,4 млн грн ($33 тис.), але показує найбільше річне зростання +24%. У Дніпрі двокімнатне житло коштує 1,5 млн грн ($36 тис.), зростання становить лише 3%.

В Одесі медіанна вартість піднялася на 18%, до 2,3 млн грн ($55 тис.). У Львові ціни зросли на 14% (до 3,1 млн грн або $74 тис.), а в Києві на 11% (до 4,8 млн грн або $114 тис.).

Трикімнатні квартири

Найбільше зростання у цьому сегменті також зафіксовано у Харкові +22%, до 1,8 млн грн ($43 тис.). У Дніпрі трикімнатна квартира коштує в середньому 2,1 млн грн ($50 тис.), що на 12% більше, ніж торік.

В Одесі медіанна ціна піднялася на 17%, до 2,9 млн грн ($69 тис.), у Львові на 12%, до 3,9 млн грн ($92 тис.). У Києві трикімнатне житло найдорожче 7,1 млн грн ($168 тис.), що на 14% більше, ніж у 2024 році.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ЛУН писав , що український ринок житлового будівництва входить у період, коли зниження цін практично неможливе. За прогнозами девелоперів, вартість квадратного метра в найближчі роки лише зростатиме.

Також, за даними ЛУН, лідером за темпами зростання цін на житло став Тернопіль. Попри статус одного з найдоступніших міст заходу України, за рік тут подорожчали всі типи нерухомості. Зокрема, вартість однокімнатної квартири на вторинці становить 43 тис. доларів. Це на 13% дорожче, ніж було пів року тому. Ціна двокімнатної квартири — 65 900 доларів (+15%), а трикімнатної — 73 тис. доларів (+11%).

InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.