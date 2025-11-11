Як змінились ціни на купівлю квартир у найбільших містах України
Ринок купівлі квартир у великих містах демонструє стабільне, хоча й помірне зростання вартості житла. Найактивніше дорожчають квартири у Харкові та Одесі. У Дніпрі ціни залишаються майже незмінними, а Київ і Львів продовжують утримувати статус найдорожчих міст України.
Про це свідчать дані OLX Нерухомість.
Однокімнатні квартири
У жовтні 2025 року найнижча медіанна ціна однокімнатних квартир зафіксована у Харкові — 866 тис. грн ($21 тис.), що на 16% більше, ніж торік. У Дніпрі медіанна вартість становить 1,1 млн грн ($26 тис.) і зросла лише на 5%.
В Одесі за рік ціни на однокімнатні квартири піднялися найпомітніше серед усіх міст — на 22%, до 1,7 млн грн ($40 тис.).
У Львові та Києві вартість найвища:
- Львів — 2,3 млн грн ($55 тис.), +10% за рік;
- Київ — 3,2 млн грн ($76 тис.), +13% порівняно з жовтнем 2024 року.
Двокімнатні квартири
У сегменті двокімнатних квартир Харків зберігає найнижчу медіанну ціну — 1,4 млн грн ($33 тис.), але показує найбільше річне зростання +24%. У Дніпрі двокімнатне житло коштує 1,5 млн грн ($36 тис.), зростання становить лише 3%.
В Одесі медіанна вартість піднялася на 18%, до 2,3 млн грн ($55 тис.). У Львові ціни зросли на 14% (до 3,1 млн грн або $74 тис.), а в Києві на 11% (до 4,8 млн грн або $114 тис.).
Трикімнатні квартири
Найбільше зростання у цьому сегменті також зафіксовано у Харкові +22%, до 1,8 млн грн ($43 тис.). У Дніпрі трикімнатна квартира коштує в середньому 2,1 млн грн ($50 тис.), що на 12% більше, ніж торік.
В Одесі медіанна ціна піднялася на 17%, до 2,9 млн грн ($69 тис.), у Львові на 12%, до 3,9 млн грн ($92 тис.). У Києві трикімнатне житло найдорожче 7,1 млн грн ($168 тис.), що на 14% більше, ніж у 2024 році.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ЛУН писав, що український ринок житлового будівництва входить у період, коли зниження цін практично неможливе. За прогнозами девелоперів, вартість квадратного метра в найближчі роки лише зростатиме.
Також, за даними ЛУН, лідером за темпами зростання цін на житло став Тернопіль. Попри статус одного з найдоступніших міст заходу України, за рік тут подорожчали всі типи нерухомості. Зокрема, вартість однокімнатної квартири на вторинці становить 43 тис. доларів. Це на 13% дорожче, ніж було пів року тому. Ціна двокімнатної квартири — 65 900 доларів (+15%), а трикімнатної — 73 тис. доларів (+11%).
