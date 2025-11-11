Як стати на квартирний облік ВПО Вчора 12:02 — Нерухомість

Як стати на квартирний облік ВПО

Питання житла для внутрішньо переміщених осіб нині набуло ще більшої актуальності. Тому держава передбачила додаткові механізми для постановки ВПО на квартирний облік навіть тоді, коли у людей формально є житло на окупованих територіях або житло було зруйноване.

Фахівці Юридичного порадника для ВПО пояснили , хто має право стати на квартирний облік, де це робити та які документи потрібні.

Хто має право стати на квартирний облік

На квартирний облік беруть громадян, які потребують поліпшення житлових умов. При цьому не всі, хто орендує житло чи мешкає у гуртожитку, автоматично належать до цієї категорії.

Є чітко визначені підстави:

Недостатня житлова площа — площа на одного мешканця менша за місцеву норму. Проживання у приміщенні, непридатному для життя — аварійному, вологому, холодному або технічно небезпечному будинку. Наявність тяжких хронічних захворювань, що унеможливлюють проживання в комунальній квартирі або одній кімнаті з іншими. Оренда або піднайм житла у державному, громадському чи кооперативному фонді. Понад 5 років проживання в орендованому приватному житлі. Проживання у гуртожитку. Перенаселені умови, наприклад, коли дві сім’ї живуть в одній кімнаті або разом мешкають особи різної статі старші за 9 років (крім подружжя). Мають статус ВПО з числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або членів сім’ї загиблого (померлого) Захисника України.

Важливо: ВПО можуть ставати на квартирний облік незалежно від місця реєстрації проживання. Достатньо бути внесеним до Єдиної бази даних ВПО.

Читайте також Хто має право отримати довідку ВПО

Де ставати на облік

ВПО подають документи у тому населеному пункті, який обслуговує орган соціального захисту, де вони перебувають на обліку як ВПО. Це стосується і тих, чиє житло залишилося на окупованій території або зруйноване.

Які документи потрібні

Для осіб без статусу ВПО:

заява до виконавчого комітету місцевої ради (або адміністрації підприємства, якщо житло надається за місцем роботи);

довідки про реєстрацію місця проживання всіх членів сім’ї;

довідки про перебування/неперебування на квартирному обліку за іншими адресами;

документи, що підтверджують право на пільги (за наявності).

Читайте також У Раді виділили кошти для забезпечення ВПО житлом у селах

ВПО з числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та сімей загиблих Захисників додають до заяви:

копію довідки ВПО на кожного члена сім’ї;

посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

за наявності — акт обстеження зруйнованого житла.

У майбутньому подати документи можна буде онлайн через «Дію».

Хто приймає рішення

Заяву розглядає виконавчий комітет місцевої ради. Якщо документи повні — людину вносять до відповідного списку на квартирний облік.

Для дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, місцем проживання вважається фактичне, відповідно до довідки ВПО.

На що звернути увагу

Перелік документів є вичерпним — додаткові вимоги незаконні.

За умови електронної взаємодії частину довідок орган може отримати сам.

Рішення має бути оформлене офіційно — «черги без документів» не існує.

Раніше ми повідомляли , що більше 600 тис. українців десятиліттями стоять у квартирних чергах — і це дані тільки на 2015 рік. А війна ще суттєвіше поглибила цю проблему через колосальну кількість ВПО, які також потребують поліпшення житлових умов.

Читайте також Де в Україні найдешевші і найдорожчі нові квартири

Водночас Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який має реформувати правила оренди, іпотеки та квартирних черг.

Замість багаторічного очікування у чергах на квартиру, які фактично не рухаються (щороку держава надає лише кілька сотень квартир), українцям запропонують нові, реальніші можливості отримати житло.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.