Хто має право отримати довідку ВПО

До Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік ВПО неодноразово вносилися зміни, тому не зайвим буде вчергове висвітлити це питання.

Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Підстави для отримання довідки ВПО

Отримати довідку внутрішньо переміщеної особи можна лише за двома підставами.

1. Переміщення з територій бойових дій або тимчасової окупації

Йдеться про території, включені до Переліку населених пунктів , де ведуться або велися бойові дії, чи які тимчасово окуповані рф. Головна умова — для цих територій не має бути визначено дати завершення бойових дій або окупації.

«Обставиною переміщення має бути вимушене залишення свого місця проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру,» — наголошують юристи.

2. Знищення або пошкодження житла

Якщо житло людини зруйноване або пошкоджене до стану непридатного для проживання внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій, спричинених агресією рф проти України.

У цьому випадку не має значення, де саме розташоване житло — важливий факт його знищення чи пошкодження, який можна підтвердити документально.

Хто має право на довідку ВПО

Оформити довідку може будь-яка особа, яка підпадає під одну з наведених підстав. Зокрема:

діти, які народилися у ВПО, навіть якщо не здійснювали фізичного переміщення;

малолітні діти без супроводу законного представника;

неповнолітні діти з паспортом громадянина України, якщо їх дані внесено до Єдиної бази ВПО;

військовослужбовці (крім офіцерів строкової служби), які: мали «прописку» або фактично проживали на територіях бойових дій чи окупації; втратили житло внаслідок бойових дій або терактів;

мали «прописку» або фактично проживали на територіях бойових дій чи окупації;

втратили житло внаслідок бойових дій або терактів;

студенти, які перемістилися з територій бойових дій чи окупації, навіть якщо не були зареєстровані в гуртожитку;

студенти, які мали «прописку» в гуртожитку, — після зняття з реєстрації, якщо не хочуть повертатися через бойові дії;

особи, які відбували покарання та мали «прописку» на територіях бойових дій або окупації, — після звільнення, якщо не бажають повертатися.

Водночас юристи наголошують, що отримати довідку не можуть особи, які перемістилися в межах тимчасово окупованих територій.

