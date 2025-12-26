0 800 307 555
путін заявив, що США та рф обговорюють спільне управління ЗАЕС без участі України

Енергетика
Російський диктатор путін заявив, що нібито між росією та США йде обговорення щодо можливості спільного управління Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) без участі України.
Про це путін заявив на зустрічі з представниками російського бізнесу, пише Коммерсант.
Також, як заявив російський диктатор, США нібито висловили зацікавленість у Запорізькій атомній електростанції, як в об’єкті для майнінгу криптовалюти. Він додав, що Україну до управління ЗАЕС не будуть залучати.
При цьому, очільник Кремля додав, що за ініціативи США розглядається можливість постачання електроенергії з окупованої ЗАЕС для України.
путін додав, що на ЗАЕС продовжують працювати українські спеціалісти, проте всі вони, за його словами, отримали російські паспорти.
Примітно, що в березні 2022 року російські окупанти взяли під свій контроль ЗАЕС, що розташована в місті Енергодар на лівому березі Дніпра майже з початку повномасштабної військової агресії проти України.
Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський поділився, що США пропонують, щоб ЗАЕС спільно експлуатувалася Україною, США та росією в пропорціях «33% на 33% на 33%». Проте Київ не хоче бачити Кремль у складі спільного підприємства з використання ЗАЕС. Тому, Україна пропонує США, щоб 50% виробленої електроенергії отримувала Україна, а щодо решти 50% Америка сама визначатиме розподіл. Зеленський зазначив, що ЗАЕС не зможе нормально працювати без відновлення греблі Каховської ГЕС, а на це потрібні значні кошти.
За матеріалами:
УНІАН
Енергетика
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Також за темою
Також за темою
