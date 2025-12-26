путін заявив, що США та рф обговорюють спільне управління ЗАЕС без участі України Сьогодні 10:23 — Енергетика

Російський диктатор путін заявив, що нібито між росією та США йде обговорення щодо можливості спільного управління Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) без участі України.

Про це путін заявив на зустрічі з представниками російського бізнесу, пише Коммерсант

Також, як заявив російський диктатор, США нібито висловили зацікавленість у Запорізькій атомній електростанції, як в об’єкті для майнінгу криптовалюти. Він додав, що Україну до управління ЗАЕС не будуть залучати.

При цьому, очільник Кремля додав, що за ініціативи США розглядається можливість постачання електроенергії з окупованої ЗАЕС для України.

путін додав, що на ЗАЕС продовжують працювати українські спеціалісти, проте всі вони, за його словами, отримали російські паспорти.

Примітно, що в березні 2022 року російські окупанти взяли під свій контроль ЗАЕС, що розташована в місті Енергодар на лівому березі Дніпра майже з початку повномасштабної військової агресії проти України.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський поділився, що США пропонують, щоб ЗАЕС спільно експлуатувалася Україною, США та росією в пропорціях «33% на 33% на 33%». Проте Київ не хоче бачити Кремль у складі спільного підприємства з використання ЗАЕС. Тому, Україна пропонує США, щоб 50% виробленої електроенергії отримувала Україна, а щодо решти 50% Америка сама визначатиме розподіл. Зеленський зазначив, що ЗАЕС не зможе нормально працювати без відновлення греблі Каховської ГЕС, а на це потрібні значні кошти.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.