ВР встановила нові пільги для військових, ВПО та бізнесу з прифронтових територій Сьогодні 16:18

ВР встановила нові пільги для військових, ВПО та бізнесу з прифронтових територій

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 13721, яким пропонується встановити пільги на деякі обов’язкові платежі для жителів прифронтових регіонів, переселенців і військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Що пропонують змінити

Документ передбачає звільнення від сплати адмінзборів і держмита за низку реєстраційних дій для осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії рф, а також для внутрішньо переміщених осіб та підприємців із територій бойових дій або тимчасової окупації.

Які послуги стануть безоплатними

Пільги стосуватимуться сплати зборів і мита за такі дії:

державна реєстрація права власності на нерухомість;

реєстрація або зміни у даних юридичних осіб і ФОПів;

реєстрація актів цивільного стану — народження, смерті, шлюбу, зміни імені;

отримання витягів і довідок з держреєстрів у паперовій формі;

інші дії, що передбачають сплату адміністративного збору чи державного мита.

Читайте також Пільги для ВПО та постраждалих від війни: кого звільнили від платежів

Хто зможе скористатися пільгами

Пільги поширюються на:

військовослужбовців, які брали участь у бойових діях;

осіб, звільнених із полону;

людей з інвалідністю внаслідок війни;

членів сімей загиблих військових;

волонтерів, які діяли у районах бойових дій;

внутрішньо переміщених осіб;

юридичних осіб і ФОПів, зареєстрованих на постраждалих територіях.

Як і коли діятимуть пільги

Пільговий режим триватиме протягом усього воєнного стану та ще один місяць після його завершення. Реалізація пільг покладається на суб’єктів державної реєстрації, а втрати місцевих бюджетів будуть компенсовані державою у встановленому порядку.

Навіщо це

Законопроєкт створює єдину логіку пільгового доступу до держреєстрації — замість поодиноких винятків і бюрократичних неузгодженостей.

Його мета — зробити адмінпослуги доступними для захисників, постраждалих і переселенців, щоб державна система працювала не як перешкода, а як підтримка у вирішенні життєвих питань під час війни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.