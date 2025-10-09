ВР встановила нові пільги для військових, ВПО та бізнесу з прифронтових територій
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 13721, яким пропонується встановити пільги на деякі обов’язкові платежі для жителів прифронтових регіонів, переселенців і військовослужбовців.
Про це повідомила пресслужба парламенту.
Що пропонують змінити
Документ передбачає звільнення від сплати адмінзборів і держмита за низку реєстраційних дій для осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії рф, а також для внутрішньо переміщених осіб та підприємців із територій бойових дій або тимчасової окупації.
Які послуги стануть безоплатними
Пільги стосуватимуться сплати зборів і мита за такі дії:
- державна реєстрація права власності на нерухомість;
- реєстрація або зміни у даних юридичних осіб і ФОПів;
- реєстрація актів цивільного стану — народження, смерті, шлюбу, зміни імені;
- отримання витягів і довідок з держреєстрів у паперовій формі;
- інші дії, що передбачають сплату адміністративного збору чи державного мита.
Хто зможе скористатися пільгами
Пільги поширюються на:
- військовослужбовців, які брали участь у бойових діях;
- осіб, звільнених із полону;
- людей з інвалідністю внаслідок війни;
- членів сімей загиблих військових;
- волонтерів, які діяли у районах бойових дій;
- внутрішньо переміщених осіб;
- юридичних осіб і ФОПів, зареєстрованих на постраждалих територіях.
Як і коли діятимуть пільги
Пільговий режим триватиме протягом усього воєнного стану та ще один місяць після його завершення. Реалізація пільг покладається на суб’єктів державної реєстрації, а втрати місцевих бюджетів будуть компенсовані державою у встановленому порядку.
Навіщо це
Законопроєкт створює єдину логіку пільгового доступу до держреєстрації — замість поодиноких винятків і бюрократичних неузгодженостей.
Його мета — зробити адмінпослуги доступними для захисників, постраждалих і переселенців, щоб державна система працювала не як перешкода, а як підтримка у вирішенні життєвих питань під час війни.
