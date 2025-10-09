0 800 307 555
ВР встановила нові пільги для військових, ВПО та бізнесу з прифронтових територій

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 13721, яким пропонується встановити пільги на деякі обов’язкові платежі для жителів прифронтових регіонів, переселенців і військовослужбовців.
Про це повідомила пресслужба парламенту.

Що пропонують змінити

Документ передбачає звільнення від сплати адмінзборів і держмита за низку реєстраційних дій для осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії рф, а також для внутрішньо переміщених осіб та підприємців із територій бойових дій або тимчасової окупації.

Які послуги стануть безоплатними

Пільги стосуватимуться сплати зборів і мита за такі дії:
  • державна реєстрація права власності на нерухомість;
  • реєстрація або зміни у даних юридичних осіб і ФОПів;
  • реєстрація актів цивільного стану — народження, смерті, шлюбу, зміни імені;
  • отримання витягів і довідок з держреєстрів у паперовій формі;
  • інші дії, що передбачають сплату адміністративного збору чи державного мита.
Хто зможе скористатися пільгами

Пільги поширюються на:
  • військовослужбовців, які брали участь у бойових діях;
  • осіб, звільнених із полону;
  • людей з інвалідністю внаслідок війни;
  • членів сімей загиблих військових;
  • волонтерів, які діяли у районах бойових дій;
  • внутрішньо переміщених осіб;
  • юридичних осіб і ФОПів, зареєстрованих на постраждалих територіях.

Як і коли діятимуть пільги

Пільговий режим триватиме протягом усього воєнного стану та ще один місяць після його завершення. Реалізація пільг покладається на суб’єктів державної реєстрації, а втрати місцевих бюджетів будуть компенсовані державою у встановленому порядку.

Навіщо це

Законопроєкт створює єдину логіку пільгового доступу до держреєстрації — замість поодиноких винятків і бюрократичних неузгодженостей.
Його мета — зробити адмінпослуги доступними для захисників, постраждалих і переселенців, щоб державна система працювала не як перешкода, а як підтримка у вирішенні життєвих питань під час війни.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиБізнесГроші
