Чеклист вибору депозиту та банку Сьогодні 12:07 — Особисті фінанси

Особисті фінанси, Фото: freepik

Основа безпечних заощаджень та стабільного бізнесу — це надійний банк й зрозумілі фінансові інструменти. Важливо перевірити ключові ознаки безпеки та стабільності перед тим, як довірити свої кошти банку.

Як це зробити, розповіли фахівці «Фінкульту».

Чеклист вибору банку

Участь у Фонді гарантування вкладів

На офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перевірте, чи є обраний банк його учасником.

Членство банку у ФГВФО — ключова гарантія повернення коштів у разі його неплатоспроможності.

Фінансова стабільність та репутація

Перевірте фінансову звітність банку та ознайомтесь з динамікою його показників. Діяльність банків оцінюється на підставі інформації з сайту НБУ . Надійна фінустанова має прозору структуру власності та високий рейтинг.

Прозорість умов та договорів

Уважно прочитайте договір з банком та переконайтеся, що умови користування коштами зрозумілі та не мають прихованих комісій.

Також фахівці рекомендують звернути увагу на тарифи. Не інвестуйте кошти в інструменти, механізм роботи яких вам не зрозумілий.

Захист коштів та даних клієнта

Окрему увагу слід приділити системам безпеки банку для захисту рахунків та персональних даних. Наявність двофакторної автентифікації та сповіщень - важливий плюс.

Зручність і технологічність

У «Фінкульті» наголошують, надійний банк — це також стабільна робота сервісів, мобільного застосунку та підтримки клієнтів. Перевірте, чи є підтримка сервісів 24/7. Зручні сервіси зменшують операційні ризики та економлять ваш час.

Чеклист вибору депозиту: практична підказка

Визначте мету та строк депозиту

Депозит залишається одним із найпоширеніших інструментів заощаджень.

Перед оформленням потрібно визначити ціль та строк розміщення коштів — чи будуть вони потрібні найближчим часом, чи можуть залишатися на рахунку довгостроково.

Порівняйте умови в різних банках

Експерти радять порівнювати пропозиції кількох банків, звертаючи увагу не лише на відсоткову ставку, а й на умови поповнення, дострокового зняття та порядок нарахування відсотків.

Оберіть валюту депозиту

Гривневі депозити зазвичай мають вищу дохідність, тоді як валютні допомагають знизити ризики. Оптимальним рішенням може бути диверсифікація.

Важливо зазначити, що вклади фізосіб та ФОПів повністю гарантуються Фондом гарантування вкладів на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення.

Після цього гранична сума гарантованого відшкодування становитиме 600 тисяч гривень.

