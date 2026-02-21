З вересня в усіх школах України учні харчуватимуться безкоштовно
З вересня 2026 року учні 1−11 класів безкоштовно харчуватимуться у школах.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Скільки коштів заклали у бюджет на харчування школярів
За словами премʼєрки, на програму безкоштовного харчування школярів у державному бюджеті закладено 14,4 млрд грн.
Також окремо передбачене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.
«Очікуємо від ОВА та органів місцевого самоврядування налагодження процесів організації гарячих обідів із залученням місцевого бізнесу», — йдеться у повідомленні.
