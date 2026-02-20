Перевезення золота та коштовностей через кордон: які проблеми можуть бути (поради експертів) Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Як перевозити золото через кордон

Правила переміщення коштовностей через митницю, першочергово, залежать від їхнього статусу (особисті речі чи товар), а також від загальних валютних обмежень. Серед лімітів слід зазначити: загальний для готівки, для банківських металів в 10 тис. євро.

В Україні перелік дорогоцінних металів визначений в ст. 1 ЗУ № 637/97-ВР. Згідно з ним, до дорогоцінних металів належать:

золото;

срібло;

платина та метали платинової групи — паладій, родій, іридій, осмій та рутеній (все в будь-якому вигляді та стані);

ювелірні та побутові вироби, частини виробів;

лом дорогоцінних металів.

Finance.ua поспілкувався з Ганною Гніздовською, к.ю.н., керуючою партнеркою АО «Юріс Феррум», адвокаткою з митного права, а також з юристом мережі юридичних компаній «Центр правової допомоги Сокуренко» Олексієм Сокуренком. Ми запитали, через що набільше виникають питання щодо цього.

Для митниці ключовими є вага та склад дорогоцінного металу, а не його форма. Тобто, не має значення, каблучка це, кулон, злиток або лом.

До проблем під час перетину кордону з коштовностями, найчастіше, призводять:

недотримання правил декларування, зокрема, коли особи не знають про необхідність надавати документи з підтвердженням походження вантажу, заявляючи некоректну його вартість;

невизначеність митних лімітів . Нерозуміння того, що саме належить до визначень «банківські метали» і «ювелірні вироби», може стати причиною затримок на митниці або ж зайвих зборів;

. Нерозуміння того, що саме належить до визначень «банківські метали» і «ювелірні вироби», може стати причиною затримок на митниці або ж зайвих зборів; відсутність передбаченої документації . Неналежне оформлені або, загалом, відсутні докази вартості можуть спричинити проблеми з митними органами;

. Неналежне оформлені або, загалом, відсутні докази вартості можуть спричинити проблеми з митними органами; безпека вантажу. Перевезення коштовностей супроводжується ризиками крадіжок, втрат через неправильне пакування, пошкодження чи несанкціонований доступ.

Коли потрібна декларація

На більшу суму письмова декларація обов’язкова. Окрім цього, треба мати документи на підтвердження зняття готівки (чинні 90 днів), або придбання банківських металів (на суму перевищення понад 10 тис. євро).

Банківськими металами (в розумінні НБУ) є злитки та порошки найвищої проби (золото, срібло, платина, паладій). І ліміт 10 тис. євро загальний. Тобто, розповсюджується на готівку + банківські метали + цінні папери разом.

До 500 г ювелірних виробів (каблучки, сережки, ланцюжки) вважаються особистими речами та не потребують оформлення як товару.

Інвестиційні монети та злитки декларуються завжди! Вони:

Не належать до переліку особистих речей (ст. 374 МКУ). Є валютними цінностями (ст. 1 ЗУ «Про валюту і валютні операції» Положення НБУ № 5).

Які потрібні документи

Переміщення дорогоцінних металів через митний кордон регулюється МКУ, ЗУ 637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» та Положенням НБУ № 5 від 02.01.2019 про транскордонне переміщення валютних цінностей. Відповідно до цих актів, під час переміщення драгметалів особа повинна мати документи, що підтверджують:

Походження дорогоцінного металу (чек, інвойс, довідка, сертифікат, договір купівлі продажу тощо). Вартість предмета (банківська виписка з підтвердженням платежу, документ про купівлю в банку чи у дилера). Склад і пробу дорогоцінного металу (або експертний документ, або сертифікат від виробника, дилера, паспорт злитка). Не завадять також висновок пробірної служби, оцінка експерта (наприклад, якщо монета колекційна або унікальна), техпаспорт або сертифікат автентичності.

