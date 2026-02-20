У Нацбанку пояснили, як обстріли енергетики вплинуть на ціни Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Витрати бізнесу на генератори та зарядні станції впливатимуть на собівартість продукції та послуг

Витрати бізнесу на генератори та зарядні станції впливатимуть на собівартість продукції та послуг, а отже і на ціни для споживачів.

Про це повідомив заступник начальника управління економічного аналізу Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку Артем Вдовиченко.

Вплив дефіциту електроенергії на ВВП

За оцінками НБУ, у грудні 2025 року та січні 2026 року дефіцит електроенергії був найбільшим від початку повномасштабного вторгнення. Причиною стали атаки на енергетичну інфраструктуру, а також аномально низькі температури.

З огляду на масштаби руйнувань, у 2026 році середній дефіцит електроенергії може становити близько 6%. У першому кварталі показник може сягнути 12%.

Читайте також НБУ попереджає про ризики для інфляції через коригування тарифів на комуналку

Для оцінки впливу енергодефіциту на економіку НБУ використовує дані Державної служби статистики за моделлю «витрати — випуск», що дає змогу визначити залежність різних секторів економіки від електропостачання. Також враховуються результати опитувань бізнесу. Отримані показники коригуються відповідно до внеску окремих видів діяльності у валовий внутрішній продукт.

За розрахунками НБУ, негативний вплив дефіциту електроенергії на економічне зростання у 2026 році становитиме близько 0,4 відсоткового пункту. Цей чинник уже враховано в макропрогнозі, який передбачає зростання ВВП на 1,8%.

Інфляція та цінова динаміка

Вплив енергодефіциту закладено і в інфляційний прогноз. За оцінками регулятора, тиск на ціни відбуватиметься через два канали:

вищу адміністративну інфляцію;

більші витрати бізнесу.

У найближчі місяці очікується уповільнення річної інфляції. У другому півріччі можливе її тимчасове прискорення. Водночас за підсумками року інфляція залишиться помірною на рівні близько 7,5%.

У подальші роки НБУ прогнозує поступове зниження інфляції до цільового рівня 5%.

Нагадаємо, раніше Finanace.ua з посиланням на НБУ писав , що нарощування врожаїв, а також інвестиції у відбудову інфраструктури та оборонний комплекс підтримають подальше зростання економіки. Але, враховуючи масштабні обстріли енергосистеми України, НБУ погіршив припущення щодо дефіциту електроенергії (зокрема з 3% до 6% у поточному році) і відповідно переглянув прогноз зростання реального ВВП у 2026 році — з 2,0% до 1,8%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.