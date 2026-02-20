0 800 307 555
укр
У Нацбанку пояснили, як обстріли енергетики вплинуть на ціни

Особисті фінанси
Витрати бізнесу на генератори та зарядні станції впливатимуть на собівартість продукції та послуг
Витрати бізнесу на генератори та зарядні станції впливатимуть на собівартість продукції та послуг, а отже і на ціни для споживачів.
Про це повідомив заступник начальника управління економічного аналізу Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку Артем Вдовиченко.

Вплив дефіциту електроенергії на ВВП

За оцінками НБУ, у грудні 2025 року та січні 2026 року дефіцит електроенергії був найбільшим від початку повномасштабного вторгнення. Причиною стали атаки на енергетичну інфраструктуру, а також аномально низькі температури.
З огляду на масштаби руйнувань, у 2026 році середній дефіцит електроенергії може становити близько 6%. У першому кварталі показник може сягнути 12%.
Для оцінки впливу енергодефіциту на економіку НБУ використовує дані Державної служби статистики за моделлю «витрати — випуск», що дає змогу визначити залежність різних секторів економіки від електропостачання. Також враховуються результати опитувань бізнесу. Отримані показники коригуються відповідно до внеску окремих видів діяльності у валовий внутрішній продукт.
За розрахунками НБУ, негативний вплив дефіциту електроенергії на економічне зростання у 2026 році становитиме близько 0,4 відсоткового пункту. Цей чинник уже враховано в макропрогнозі, який передбачає зростання ВВП на 1,8%.

Інфляція та цінова динаміка

Вплив енергодефіциту закладено і в інфляційний прогноз. За оцінками регулятора, тиск на ціни відбуватиметься через два канали:
  • вищу адміністративну інфляцію;
  • більші витрати бізнесу.
У найближчі місяці очікується уповільнення річної інфляції. У другому півріччі можливе її тимчасове прискорення. Водночас за підсумками року інфляція залишиться помірною на рівні близько 7,5%.
У подальші роки НБУ прогнозує поступове зниження інфляції до цільового рівня 5%.
Нагадаємо, раніше Finanace.ua з посиланням на НБУ писав, що нарощування врожаїв, а також інвестиції у відбудову інфраструктури та оборонний комплекс підтримають подальше зростання економіки. Але, враховуючи масштабні обстріли енергосистеми України, НБУ погіршив припущення щодо дефіциту електроенергії (зокрема з 3% до 6% у поточному році) і відповідно переглянув прогноз зростання реального ВВП у 2026 році — з 2,0% до 1,8%.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
ІнфляціяНБУ
