НБУ фіксує сповільнення інфляції.

Попри те, що виклики з пошуком працівників в Україні зберігаються, вони є менш відчутними, ніж у попередні періоди. У результаті зростання заробітних плат сповільнилося, що зменшило тиск на ціни.

Про це розповів заступник голови Національного банку Володимир Лепушинський на заході Центру економічної стратегії.

Інфляція повернулася до зниження

Як і прогнозував Національний банк, інфляція почала знижуватися у червні 2025 року. За підсумками року її рівень виявився навіть нижчим, ніж очікував регулятор.

Основною причиною відхилення від прогнозу стали кращі врожаї. У 2024 році неврожай призвів до зростання цін на продовольство. Натомість у 2025 році ситуація з врожаями поліпшилася, а ціни на продукти сповільнили зростання.

«Але це лише частина чинників, чому інфляція знижується. Важливою також була послідовна політика НБУ. Зниження інфляції відбувається за багатьма категоріями товарів та послуг, тобто не можна сказати, що це лише вплив кращих врожаїв. Уповільнюється також фундаментальна складова», — пояснив Лепушинський.

Ринок праці

Окремо НБУ фіксує сповільнення інфляції у сфері послуг. Це, зокрема, пов’язано з очікуваним поліпшенням ситуації на ринку праці.

Прогнози на 2026 рік

Національний банк очікує, що зниження інфляції триватиме й у 2026 році.

Згідно з жовтневим прогнозом НБУ, у першому кварталі 2026 року має розпочатися цикл зниження облікової ставки.

Одним із чинників, що раніше стримував початок цього процесу, була значна невизначеність щодо обсягів зовнішнього фінансування. Наразі ця невизначеність суттєво зменшилася.

У Нацбанку також зазначають, що перенесення наслідків обстрілів енергетичної інфраструктури на ціни має двосторонній ефект. З одного боку, це підвищує витрати бізнесу та створює ціновий тиск. З іншого — обмежує споживчий попит, що стримує зростання цін.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що за даними Державної служби статистики, у грудні споживчі ціни в Україні майже не змінилися порівняно з листопадом — зростання склало лише 0,2%. У річному вимірі інфляція сповільнилася до 8%.

