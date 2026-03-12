На 37% більше: три найбільші благодійні фонди України зібрали у 2025 рекордні 105,87 млрд грн — НБУ Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

На 37% більше: три найбільші благодійні фонди України зібрали у 2025 рекордні 105,87 млрд грн — НБУ

Три найбільші благодійні фонди України — United24, «Повернись живим» та Фонд Сергія Притули — зібрали у 2025 році рекордні 105,87 млрд грн пожертвувань.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, пише interfax.

«Це на 37% більше, ніж за попередні три роки разом узяті», — сказав він у промові на конференції високого рівня для керівників країн-членів МВФ у Брюсселі на сесії «Інновації в економіці нової (холодної) війни», текст якої був опублікований цього тижня.

Пишний зазначив, що в Україні вже є безпрецедентні випадки отримання пожертвувань від уряду європейської країни: фонд «Повернись живим» отримав 19 млрд грн на військові потреби України.

Що сприяло

На думку глави Нацбанка, такому результату сприяло створення інфраструктури для збору коштів, в якій фінансовий сектор відіграв ключову роль — банки надали конкретні функціональні рішення в банківських додатках.

«Це швидке створення груп та збору коштів, їх обмін за посиланнями, бачення прогресу в режимі реального часу, здійснення миттєвих переказів одним кліком, автоматизація регулярних пожертв, прийом коштів з-за кордону, закриття збору коштів та звітність», — перерахував рішення глава НБУ.

Конкуренція

За його словами, банки та платіжні системи конкурують у створенні сервісів, які сприяють участі у благодійності та забезпечують прозорість та підзвітність збору коштів.

«Волонтерські організації в Україні стали великими шлюзами, які акумулюють та спрямовують мільйони благодійних коштів на підтримку країни. Без абсолютної довіри та прозорої звітності це було б неможливо», — підсумував Пишний.

Фонд United24

Загальна сума, зібрана у межах п’яти напрямів фонду United24 , з 5 травня 2022 року по 27 лютого 2026 року склала 145,59 млрд грн.

АІ інфографіка finance. uа

З яких 139,96 млрд грн на оборону, 3,33 млрд грн — на медичну допомогу, 0,95 млрд грн — на відбудову України, 0,31 млрд грн — на гуманітарне розмінування та 1,05 млрд грн — на освіту та науку. Пожертви до фонду United24 надходять на рахунок Нацбанку України.

Фонд Сергія Притули

Згідно інформації на сайті Фонду Сергія Притули, у минулому році надходження до нього:

на допомогу армії склали 2,40 млрд грн, тоді як у 2024 році фонд зібрав 2,18 млрд грн, з яких 1,85 млрд грн — на мілітарний напрям та 0,33 млрд грн — на гуманітарний напрям.

«Повернись живим»

Директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут раніше повідомляв агентству «Інтерфакс-Україна», що фонд у 2025 році зібрав понад 31 млрд грн, що майже у 7,6 разів більше, порівняно із 2024 роком.

«Операційна ціль на 2026 рік — це 1 млрд доларів урядових з-за кордону і 400 млн грн середньомісячно в Україні», — сказав Чмут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.