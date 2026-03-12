«Виведення азартних ігор з тіні»: Мінцифри пропонує змінити податки на гральний бізнес Сьогодні 14:05 — Казна та Політика

Податок на гральний бізнес можуть встановити на рівні 18%

Міністерство цифрової трансформації пропонує пакет законодавчих змін, який має запровадити цифровий контроль гральної індустрії та нову систему оподаткування галузі.

Закон про азартні ігри

Один із законопроєктів передбачає зміну підходу до регулювання гральної індустрії від формального нагляду до постійного цифрового моніторингу.

Серед основних пропозицій:

обов’язок для організаторів азартних ігор відстежувати ігрову поведінку та реагувати на ознаки ризикової залежності;

можливість для гравців встановлювати персональні ліміти та самообмеження;

запровадження чіткої системи відповідальності для ліцензіатів. Зокрема, за формальні порушення передбачається штраф і вимога їх усунути, а за серйозні — анулювання ліцензії.

Очікується, що такі зміни сприятимуть більш прозорому та підзвітному функціонуванню ринку, зменшенню тіньового сегмента та зростанню бюджетних надходжень.

Податкові зміни

Окремий законопроєкт стосується оновлення податкової моделі для грального бізнесу.

Наразі в Україні одночасно застосовуються податок на дохід від гральної діяльності та податок на прибуток підприємств, що фактично призводить до подвійного оподаткування однієї економічної бази.

Крім того, податок на виграш сьогодні нараховується з повної суми виплати, без врахування ставки гравця. Тобто людина сплачує його навіть із власних грошей, які щойно внесла в гру. Це вже призвело до десятків судових спорів на мільярди гривень і не сприяє детінізації галузі.

Пропонується:

встановити єдину ставку податку на дохід від організації азартних ігор — 18%;

усунути подвійне оподаткування;

визначити, що податок із виграшів сплачується з реального доходу гравця — різниці між внесеними коштами і виграшами;

звіряти податкову звітність бізнесу із даними Державної системи онлайн-моніторингу;

призначати податкові перевірки в разі значної розбіжності в даних.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Україні розпочав роботу новий державний регулятор ринку азартних ігор — агентство «ПлейСіті». Його мета — зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим. Щороку державний бюджет втрачає до 10 млрд грн податків через тіньовий ринок азартних ігор та лотерей. Детінізація сфери дасть значний приріст у податках, які потім спрямують на посилення обороноздатності країни.

Перші багатомільйонні стягнення по штрафах за рекламу азартних ігор вже можна знайти в Єдиному реєстрі боржників. Загалом 13 блогерів та 1 Telegram-канал отримали штрафи від Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity за рекламу онлайн-казино.

