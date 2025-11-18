Податки від грального бізнесу майже не зросли за 10 місяців — Гетманцев Сьогодні 08:31

Гральний бізнес збільшив сплату податків на 0,2% до 14,6 млрд гривень за 10 місяців.

Про це повідомив депутат Верховної Ради, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у facebook

«За 10 місяців 2025 року гральний бізнес сплатив до бюджету 14,6 млрд гривень податків. Це лише на 0,34 млрд гривень (+0,2%) більше, ніж за той самий період минулого року. Але чи це реальне виведення галузі з тіні? На жаль — ні», — написав він.

Зменшилася сплата саме ПДФО з виграшів (-0,16 млрд гривень до 2024) та податку на дохід від азартних ігор (-0,12 млрд гривень ніж торік), притому що сума виторгів у галузі зростає.

У жовтні 2025 року зафіксовано майже 5,2 млрд гривень виторгу — це на 8,4% більше, ніж у грудні 2024-го, і найвищий показник за весь період фіскалізації.

Гетманцев підкреслив, що питання масштабних схем ухилення в галузі залишається відкритим.

Бюджет щороку втрачає близько 20 млрд гривень через:

заниження показників виплачених виграшів;

маніпуляції з доходами у деклараціях з податку на прибуток;

підміну понять «виграш» і «повернення».

Він закликав Податкову службу та БЕБ навести лад на гральному ринку та забезпечити додаткові надходження до бюджету за рахунок детінізації галузі, а платників — до свідомості в дотриманні законодавства та повноти сплати податків.

