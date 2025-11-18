0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Податки від грального бізнесу майже не зросли за 10 місяців — Гетманцев

21
Податки від грального бізнесу майже не зросли за 10 місяців — Гетманцев
Податки від грального бізнесу майже не зросли за 10 місяців — Гетманцев
Гральний бізнес збільшив сплату податків на 0,2% до 14,6 млрд гривень за 10 місяців.
Про це повідомив депутат Верховної Ради, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у facebook.
«За 10 місяців 2025 року гральний бізнес сплатив до бюджету 14,6 млрд гривень податків. Це лише на 0,34 млрд гривень (+0,2%) більше, ніж за той самий період минулого року. Але чи це реальне виведення галузі з тіні? На жаль — ні», — написав він.
Зменшилася сплата саме ПДФО з виграшів (-0,16 млрд гривень до 2024) та податку на дохід від азартних ігор (-0,12 млрд гривень ніж торік), притому що сума виторгів у галузі зростає.
У жовтні 2025 року зафіксовано майже 5,2 млрд гривень виторгу — це на 8,4% більше, ніж у грудні 2024-го, і найвищий показник за весь період фіскалізації.
Гетманцев підкреслив, що питання масштабних схем ухилення в галузі залишається відкритим.
Бюджет щороку втрачає близько 20 млрд гривень через:
  • заниження показників виплачених виграшів;
  • маніпуляції з доходами у деклараціях з податку на прибуток;
  • підміну понять «виграш» і «повернення».
Він закликав Податкову службу та БЕБ навести лад на гральному ринку та забезпечити додаткові надходження до бюджету за рахунок детінізації галузі, а платників — до свідомості в дотриманні законодавства та повноти сплати податків.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems