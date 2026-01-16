У реєстрі боржників з’явилися перші борги за рекламу казино Сьогодні 11:37 — Казна та Політика

Перші справи через несплачені штрафи за незаконну рекламу онлайн-казино з’явилися в Єдиному реєстрі боржників. Йдеться про санкції, накладені державним агентством PlayCity на блогерів і медіа.

Про це повідомив Опендатабот.

Перші провадження у реєстрі боржників

На початку січня в ЄРБ відкрили два провадження щодо блогерки Карини Кучменко (Сімбочки). Вони стосуються несплачених штрафів на 4,8 млн грн та 24 тис. грн, накладених PlayCity за незаконну рекламу казино.

Перевірити наявність відкритих боргів або отримати довідку про їх відсутність можна через сторінку Єдиного реєстру боржників.

Чому інші справи поки не відкрили

Це перше активне провадження за штрафами PlayCity у реєстрі. Раніше там уже з’являлися записи щодо двох інших блогерів — Діани Мовсесян (@xl.rusalochka.life) та Максима Лавриненка (Telegram-канал «Труха»). Втім у цих випадках у відкритті проваджень відмовили.

У PlayCity пояснили, що причини мають процедурний характер — зокрема, через формальні вимоги до документів та відкриття судових проваджень щодо оскарження рішень агентства.

Скільки штрафів і хто їх оскаржує

Загалом штрафи за рекламу онлайн-казино отримали 13 блогерів і одне медіа — Telegram-канал «Труха». Наразі жоден із них не сплатив штрафи добровільно.

У PlayCity зазначають, що закон дає до трьох місяців на добровільну сплату штрафу з моменту його накладення, і за частиною рішень цей строк ще не сплив.

Водночас 7 блогерів і одне медіа вже оскаржують рішення агентства в судах. За більшістю позовів відкриті адміністративні провадження, але жодного рішення по суті суперечок поки що немає.

«Ми послідовно формуємо практику притягнення до відповідальності за незаконну рекламу азартних ігор і надалі реагуватимемо на всі встановлені порушення в межах своїх повноважень. Ми переконані у правомірності застосованих санкцій і розраховуємо відстояти свою позицію в судах», — коментує Геннадій Новіков, голова державного агентства PlayCity.

Контекст

У 2025 році PlayCity активізував боротьбу з незаконною рекламою азартних ігор в українському інформаційному просторі.

Порушення фіксують відповідно до Закону України «Про рекламу» та Закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», які визначають як обмеження на рекламу, так і розміри штрафів.

