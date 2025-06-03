В Україні запрацював новий регулятор ринку азартних ігор — агентство «ПлейСіті» Сьогодні 09:15

В Україні запрацював новий регулятор ринку азартних ігор — агентство «ПлейСіті»

В Україні розпочав роботу новий державний регулятор ринку азартних ігор — агентство «ПлейСіті». Його мета — зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«ПлейСіті створили на заміну неефективній КРАІЛ для регулювання сфери грального бізнесу», — уточнили в міністерстві.

Першочергові завдання ПлейСіті

Цифровізувати процес видачі ліцензій. Рішення щодо ліцензій ухвалюватиме електронна система за критеріями, визначеними законом. Це створить єдині та прозорі правила гри для всіх учасників ринку.

Запустити державну онлайн-систему, яка стежитиме за роботою легальних казино в режимі реального часу. Продовжити блокувати сайти та застосунки нелегальних казино. Перезапустити ринок лотерейного бізнесу. Зараз ринок лотерейного бізнесу працює без ліцензійних умов, а отже, не сплачує ліцензійних платежів та не контролюється державою. Перезапустити реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх. У планах — створити повноцінний продукт на платформі Дія.Engine. Новий реєстр відповідатиме всім вимогам законодавства щодо захисту персональних даних та матиме додатковий функціонал для організаторів азартних ігор. У планах — запустити послугу на порталі Дія, щоб людина в кілька кліків могла обмежити собі доступ до гри.

Викорінити казино з російським слідом з українського ринку. ПлейСіті у співпраці з правоохоронними органами працюватиме над накладенням санкцій та анулюванням ліцензій в операторів з російським слідом.



Що отримає держава від реформи

Щороку державний бюджет втрачає до 10 млрд грн податків через тіньовий ринок азартних ігор та лотерей. Детінізація сфери дасть значний приріст у податках, які потім спрямують на посилення обороноздатності країни.

Крім цього, прозорі правила гри на ринку допоможуть зробити Україну привабливою юрисдикцією для міжнародних компаній, а це також значні інвестиції в державний бюджет.

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