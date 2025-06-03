В Україні запрацював новий регулятор ринку азартних ігор — агентство «ПлейСіті»
В Україні розпочав роботу новий державний регулятор ринку азартних ігор — агентство «ПлейСіті». Його мета — зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«ПлейСіті створили на заміну неефективній КРАІЛ для регулювання сфери грального бізнесу», — уточнили в міністерстві.
Першочергові завдання ПлейСіті
- Цифровізувати процес видачі ліцензій. Рішення щодо ліцензій ухвалюватиме електронна система за критеріями, визначеними законом. Це створить єдині та прозорі правила гри для всіх учасників ринку.
- Запустити державну онлайн-систему, яка стежитиме за роботою легальних казино в режимі реального часу.
- Продовжити блокувати сайти та застосунки нелегальних казино.
- Перезапустити ринок лотерейного бізнесу. Зараз ринок лотерейного бізнесу працює без ліцензійних умов, а отже, не сплачує ліцензійних платежів та не контролюється державою.
- Перезапустити реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх. У планах — створити повноцінний продукт на платформі Дія.Engine. Новий реєстр відповідатиме всім вимогам законодавства щодо захисту персональних даних та матиме додатковий функціонал для організаторів азартних ігор. У планах — запустити послугу на порталі Дія, щоб людина в кілька кліків могла обмежити собі доступ до гри.
- Викорінити казино з російським слідом з українського ринку. ПлейСіті у співпраці з правоохоронними органами працюватиме над накладенням санкцій та анулюванням ліцензій в операторів з російським слідом.
Що отримає держава від реформи
Щороку державний бюджет втрачає до 10 млрд грн податків через тіньовий ринок азартних ігор та лотерей. Детінізація сфери дасть значний приріст у податках, які потім спрямують на посилення обороноздатності країни.
Крім цього, прозорі правила гри на ринку допоможуть зробити Україну привабливою юрисдикцією для міжнародних компаній, а це також значні інвестиції в державний бюджет.
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