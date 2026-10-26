Чому Україну може очікувати хвиля міграції вже після війни (думка експертки)

Після завершення війни та скасування воєнного стану Україна може зіткнутися з новою хвилею міграції, цього разу чоловічою.

Про це заявила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Елла Лібанова.

Причини

Причиною може стати відсутність достатньої кількості робочих місць із гідною оплатою праці, а також бажання українців возз’єднатися зі своїми родинами за кордоном.

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За словами демографині, найбільше занепокоєння наразі викликають можливі наслідки завершення війни та скасування обмежень на виїзд чоловіків за кордон. Лібанова пояснила, що після повернення військовослужбовців до цивільного життя Україна може виявитися неспроможною забезпечити їх роботою та рівнем заробітної плати, які відповідатимуть їхнім очікуванням.

«Коли чоловіки отримають можливість виїхати, коли повернуться з фронту, ми не зможемо запропонувати їм роботу, яку вони вважатимуть гідною, та зарплату, яку вони вважатимуть прийнятною. І тоді виникає питання: а де возз’єднаються українські сім’ї — в Україні чи за її межами? Я дуже боюся, що з’явиться друга, так звана чоловіча міграційна хвиля», — заявила вона.

На думку науковиці, такий розвиток подій цілком імовірний. Водночас він значною мірою залежатиме від рішень самих військовослужбовців, які повернуться з фронту, а також від можливостей, які Україна зможе їм запропонувати.

Ще до 600 тисяч чоловіків

Раніше Лібанова вже попереджала про ризики додаткової міграції після завершення війни. Зокрема, у серпні 2026 року вона припускала, що після скасування воєнного стану до своїх родин за кордон можуть виїхати ще від 500 до 600 тисяч українських чоловіків. За її оцінкою, одним із визначальних чинників стане економічна ситуація в Україні, насамперед можливість знайти стабільну роботу, забезпечити родину житлом та отримувати конкурентну заробітну плату.

Але при цьому демографиня не очікує масового повернення українських біженців одразу після завершення війни. Вона наголошувала, що рішення про повернення залежатиме від безпекової ситуації, житлових умов та перспектив працевлаштування.

Під час Українського жіночого конгресу Лібанова також повідомила, що, за останньою оцінкою Інституту демографії, чисельність населення на підконтрольній Україні території станом на середину 2026 року становила приблизно 28,5 млн осіб.

Це на 500 тисяч менше за попередню оцінку в 29 млн осіб. За словами науковиці, основною причиною такого скорочення стала міграція населення, а не лише втрати внаслідок бойових дій.

2021 році становило 41,0 млн осіб. Раніше ми писали , Міжнародний валютний фонд прогнозує, що у 2024 році почнуть повертатися українські біженці. Проте повернення буде повільним. Згідно з розрахунками МВФ, наявне населення України у

МВФ прогнозувало таку чисельність населення:

2024 рік — 33,4 млн осіб;

2025 рік — 34,3 млн осіб;

2026 рік — 35,1 млн осіб;

2027 рік — 35,8 млн осіб;

2028 рік — 36,0 млн осіб.