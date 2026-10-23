Курс долара, облікова ставка та резерви: що змінилося в НБУ за час керівництва Пишного

Андрій Пишний очолює Національний банк України з 7 жовтня 2022 року. За час його керівництва офіційні курси долара та євро досягли нових максимумів, водночас міжнародні резерви України зросли порівняно з кінцем 2022 року.

Про це пише «Слово і діло».

На тлі повідомлень про слідчі дії НАБУ та чуток про можливу відставку він заявив, що продовжує працювати на посаді голови регулятора. За його словами, обшуки «не виявили нічого, що могло б свідчити про правопорушення з його боку або працівників Нацбанку».

Облікова ставка

У вересні поточного року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 15,5% до 16%. За словами Пишного, таке рішення спрямоване на стримування інфляції через зростання витрат бізнесу на енергетику та логістику. Нова ставка почала діяти з 18 вересня.

На початку року облікова ставка НБУ була на рівні 15%.

У 2025 році ставку підвищували два рази у січні з 13,5% до 14,5% і у березні — з 14,5% до 15,5%.

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У 2024 році облікову ставку знизили у квітні — з 14,5% до 13,5%, у червні — до 13%, однак знову підвищили у грудні до 13,5%.

У 2023 році за період з липня по грудень облікова ставка зменшилася з 22% до 15%.

У перший рік вторгнення НБУ вимушено підвищив облікову ставку через стрибок цін та курсу гривні з 10% у січні до 25% у червні.

Показники НБУ за Андрія Пишного, www.slovoidilo.ua

Курс долара та євро і девальвація гривні

Протягом років великої війни долар та євро в Україні постійно дорожчали, реагуючи на ситуацію в країні та ризики для економіки.

Так, у 2022 році офіційний середньорічний курс долара та євро був майже на однаковому рівні — 32,37 грн/дол. та 33 грн/євро.

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У 2023 — 36,57 грн/дол. та 39,56 грн/євро.

У 2024 році і долар і євро вперше перетнули позначку в 40.

У 2025 році середньорічний курс долара та євро зріс до 41,69 грн/дол. та 47,08 грн/євро.

Станом на 22 жовтня 2026 року, за даними НБУ, середньорічний курс долара 44,13 грн/дол., тоді як євро вже 51,10 грн/євро.

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Офіційний курс валют на 23 жовтня 2026 року від Нацбанку: долар — 45,051 грн, євро — 50,435 грн.

Щодо знецінення української національної валюти щодо інших стабільних іноземних валют, то станом на 1 жовтня 2026 року показники були такими: девальвація гривні щодо долара становила 105,5%, девальвація щодо євро — 101,9%. Для порівняння, у перший рік вторгнення рф девальвація гривні щодо долара оцінювалася у 134,1%, а щодо євро — 126,2%.

Готівка в обігу

Станом на 1 жовтня поточного року загальна сума паперових банкнот і металевих монет національної валюти, які випущені в обіг та перебувають поза межами кас самого Нацбанку, є найбільшою з 2022 року — 962,4 млрд грн банкнот і 10,4 млрд грн монет.

Для порівняння, торік в обігу було 916,8 млрд грн паперових грошей та 9,3 млрд грн монет.

У 2024 році — 814,3 млрд грн банкнот і 7,9 млрд грн монет. У 2022 та 2023 роках обсяг готівки в обігу був приблизно однаковим — 710,4 та 757,4 млрд грн банкнот відповідно.

Міжнародні резерви України

Станом на 1 жовтня 2026 року міжнародні резерви України становили 47,1 мільярда доларів (з них золото — на 3,66 млрд доларів). Це менше, ніж було станом на кінець минулого року — 57,3 млрд доларів.

Водночас у порівнянні з іншими роками від початку великої війни резерви зросли: з 28,49 млрд доларів на кінець 2022 року до 43,79 млрд доларів на кінець 2024 року.

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Нагадаємо, 21 жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у голови Національного банку України Андрія Пишного.