Міжнародні резерви України зменшилися

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2026 року, за попередніми даними, становили $47 101,8 млн. У вересні вони зменшилися на 3,2%.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від міжнародних партнерів та конвертації в гривню валюти, отриманої в межах програми Ukraine Support Loan. Поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Динаміку міжнародних резервів у вересні 2026 року визначала низка чинників

1. Операції Національного банку на валютному ринку України.

Відповідно до балансових даних НБУ у вересні продав на валютному ринку $5 449,9 млн.

2. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку у вересні надійшло $890,4 млн через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала $3,81 млрд від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Ці кошти не зараховуються до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання. Але в разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви.

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У вересні уряд конвертував у гривню $3,81 млрд цих коштів, що відповідним чином сприяло збільшенню міжнародних резервів.

Водночас слід враховувати, що фінансування в гривні за рахунок цих коштів надалі призводить до зростання попиту на валютному ринку, що впливає на обсяг валютних інтервенцій Національного банку.

Таким чином, операції Національного банку з цими коштами фактично виконують перерозподільну функцію.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $195,7 млн, у тому числі:

$72,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$8,3 млн — обслуговування валютних ОВДП;

$115,1 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $254,3 млн.

3. Переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників.

У вересні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та впливу інших чинників міжнародні резерви зменшилися на $368,3 млн.