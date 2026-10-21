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НБУ стримує коливання валютного курсу значними інтервенціями — ІЕД

Валюта
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Коливання валютного курсу стримували значні інтервенції НБУ
Коливання валютного курсу стримували значні інтервенції НБУ
Міжнародні резерви Національного банку України у вересні 2026 року зменшилися до $47,1 млрд. На їх скорочення вплинули значні валютні інтервенції регулятора, спрямовані на підтримку гривні.
Про це сказано в новому випуску Макроекономічного моніторингу України, який підготував Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Обмінний курс

У вересні гривня дещо послабилася щодо долара США, а курс долара перетнув позначку 45 грн. Водночас щодо євро національна валюта зміцнилася.
У вересні гривня дещо послабилася щодо долара США
У вересні гривня дещо послабилася щодо долара США, www.ier.com.ua
Коливання валютного курсу стримували значні інтервенції НБУ. За чотири тижні, що завершилися 18 жовтня, їхній обсяг сягнув майже $5 млрд. Як і в попередні місяці, така ситуація відображає вплив значного фіскального стимулювання попиту та скорочення експортної виручки.
Чистий попит на іноземну валюту з боку корпоративних клієнтів банків залишався високим.

Міжнародні резерви

У вересні міжнародні резерви НБУ зменшилися до $47,1 млрд на тлі значних валютних інтервенцій.
Водночас уряд залучив $0,9 млрд через Світовий банк і конвертував у гривню $3,81 млрд з оборонного траншу Ukraine Support Loan. Це дало змогу врахувати відповідні кошти у складі міжнародних резервів.
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Витрати уряду на обслуговування зовнішнього боргу становили $442 млн, а валютні інтервенції НБУ для балансування ринку сягнули $5,45 млрд.
За оцінкою Національного банку, наявного обсягу міжнародних резервів достатньо для покриття чотирьох місяців імпорту товарів і послуг.

Монетарна політика

Протокол засідання Монетарного комітету НБУ, на якому 16 вересня було ухвалено рішення підвищити облікову ставку до 16%, свідчить, що більшість його членів пояснювали це рішення високим фіскальним тиском і збільшенням державних витрат.
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Рішення було очікуваним з огляду на збереження значного інфляційного тиску, невизначеність щодо зовнішнього фінансування та прогнозну траєкторію облікової ставки, оприлюднену в липневому інфляційному звіті НБУ.
Коментарі Національного банку також вказували на ймовірність подальшого підвищення ставки. Водночас протокол засвідчив, що кілька учасників засідання не підтримали підвищення. Вони вважали, що послаблення попиту може переважити інфляційні ризики.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на аналітиків ICU писав, що минулого тижня Національний банк України дозволив офіційному курсу долара вперше перетнути позначку 45 грн, однак наприкінці тижня гривня дещо зміцнилася. Регулятор поступово збільшуватиме курсові коливання, рухаючись до рівня 45,8 грн за долар до кінця року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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