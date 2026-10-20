Минулого тижня Національний банк України дозволив офіційному курсу долара вперше перетнути позначку 45 грн, однак наприкінці тижня гривня дещо зміцнилася. Регулятор поступово збільшуватиме курсові коливання, рухаючись до рівня 45,8 грн за долар до кінця року.

Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

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Курс долара перевищив 45 грн

Загальний дефіцит валюти минулого тижня майже не змінився. Обсяги валютних інтервенцій Національного банку також залишилися на попередньому рівні та перевищували $1,2 млрд.

За таких умов не було суттєвих передумов для коливань курсу гривні до долара США. Проте в понеділок і вівторок НБУ дозволив курсу перетнути позначку 45 грн за долар. У середу регулятор встановив офіційний курс на історичному максимумі 45,08 грн за долар.

Загалом від початку року гривня послабилася до долара на 5,9%.

Від початку року гривня послабилася до долара на 5,9, icu.ua

Чому зберігається дефіцит валюти

«НБУ не поспішає з ослабленням курсу гривні, наразі дозволяючи вартості долара США лише зрідка перетинати рівень 45 грн/$, але на цьому етапі одразу повертає вартість долара США нижче від цього рівня», — зазначають аналітики ICU.

Експерти очікують, що НБУ продовжить збільшувати коливання курсу, поступово прямуючи до рівня 45.8 грн/$ на кінець цього року.

«Структурний дефіцит залишатиметься великим через значні витрати на озброєння вітчизняного виробництва, для чого виробникам необхідно імпортувати різноманітні комплектуючі. Також потреба у валюті зростає внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру. Тож НБУ доведеться й надалі тримати рівень інтервенцій на подібному, можливо, і вищому рівні», — повідомили в ICU.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на членкиню правління, директорку департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганну Золотько писав , що офіційний курс долара протягом 12−16 жовтня демонстрував хвилеподібну динаміку. Цього тижня валютний ринок України, найімовірніше, працюватиме в умовах контрольованих коливань, з ризиками поступового посилення тиску на гривню.