Інфляційні очікування майже не змінилися, тоді як прогнозований курс долара та євро дещо зріс.

У третьому кварталі 2026 року український бізнес погіршив оцінки перспектив економіки на найближчі 12 місяців. Компанії очікують скорочення обсягів виробництва товарів і послуг, а також несприятливого фінансово-економічного розвитку власних підприємств. Інфляційні очікування майже не змінилися, тоді як прогнозований курс долара та євро дещо зріс.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній за третій квартал 2026 року.

Яким буде курс долара через рік

Учасники опитування дещо підвищили очікування щодо курсу гривні до долара США.

Так, середній прогнозований курс на наступні 12 місяців становив 46,90 грн/дол. США проти 46,12 грн/дол. США у другому кварталі 2026 року.

Більшість респондентів (67,9%) очікували, що через рік курс перебуватиме в межах 44,01−48,00 грн/дол. США. 27,4% опитаних прогнозували, що він перевищить 48 грн/дол. США.

У другому кварталі такі очікування мали 74,3% і 16,4% респондентів відповідно.

Середній прогнозований курс на наступні 12 місяців становив 46,90 грн/дол. США, bank.gov.ua

Прогноз курсу євро

Курсові очікування щодо євро посилювалися третій квартал поспіль.

54,85 грн/євро. У попередньому кварталі прогноз був 54,42 грн/євро. Середній очікуваний курс гривні до європейської валюти на наступні 12 місяців становив. У попередньому кварталі прогноз був 54,42 грн/євро.

Частка респондентів, які очікували курс у межах 54,01−58,00 грн/євро, збільшилася з 46,4% у другому кварталі до 55,6% у третьому.

Середній очікуваний курс гривні до європейської валюти на наступні 12 місяців становив 54,85 грн/євро, bank.gov.ua

Прогноз інфляції

Прогнозована бізнесом річна інфляція на найближчі 12 місяців майже не змінилася. У третьому кварталі очікуваний показник становив 11,5% проти 11,6% за результатами попереднього опитування.

Інфляцію в межах 7,6−15% прогнозували 60,4% респондентів. Ще 19,8% очікували, що вона перевищить 15%. У другому кварталі ці частки становили 62,5% і 19,5% відповідно.

Бізнес очікує інфляцію на рівні 11,5%, bank.gov.ua

Що найбільше впливатиме на ціни

Головним чинником зростання споживчих цін бізнес назвав воєнні дії та їхні наслідки. На цей фактор вказали 85,5% респондентів.

Серед інших суттєвих чинників опитані назвали:

курс гривні до іноземних валют — 70,5% відповідей;

витрати на виробництво — 67,6% відповідей.

Головним чинником зростання споживчих цін бізнес назвав воєнні дії та їхні наслідки, bank.gov.ua