ICU спрогнозував курс долара на кінець 2026 і 2027 років

Аналітики ICU зберігають прогноз курсу долара на кінець 2026 року на рівні 45,8 грн/$ проти поточного показника 45,08 грн/$. Наприкінці 2027 року курс долара може становити 49,2 грн/$.

Про це сказано в новому макропрогнозі ICU.

У макропрогнозі сказано, що Національний банк України продовжує дотримуватися політики контрольованих коливань валютного курсу. Попри заявлену гнучкість гривні, її місячні коливання залишаються обмеженими й зазвичай не перевищують 1−1,5%.

НБУ зберігає оптимістичні очікування щодо зростання міжнародних резервів. За прогнозами регулятора, наприкінці 2027 року вони можуть наблизитися до $70 млрд.

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Яким буде курс долара у 2026−2027 роках

На думку аналітиків ICU, такі очікування спонукають Нацбанк і надалі стримувати різкі коливання валютного курсу. В ICU вважають, що регулятор і надалі дотримуватиметься незаявленої тактики керованої та повільної девальвації гривні.

«Ми зберігаємо наш прогноз курсу наприкінці 2026 року на рівні 45,8 грн/$ (порівняно з поточним рівнем 45,08 грн/$), що означатиме здорожчання долара за рік на 8%. Приблизно такі ж темпи, ймовірно, збережуться й надалі, ми прогнозуємо курс 49,2 грн/$ наприкінці 2027 року», — зазначають аналітики.

Водночас у другій половині 2027 року валютна політика Нацбанку значною мірою залежатиме від очікуваних обсягів зовнішньої фінансової допомоги Україні у 2028 році.

«Якщо ризики нестачі фінансування зростатимуть, то НБУ змушений буде збільшити темпи девальвації», — додали в ICU.

Прогноз ICU на 2026−2027 роки, icu.ua

Монетарна політика

Національний банк може знову підвищити облікову ставку на тлі прискорення інфляції. Аналітики ICU очікують, що в жовтні регулятор збільшить її на 0,5 відсоткового пункту до 16,5%, щоб продемонструвати готовність рішуче реагувати на інфляційні ризики.

Протокол дискусії Комітету з монетарної політики свідчив, що після вересневого підвищення облікової ставки на 0,5 відсоткового пункту (50 базисних пунктів) у НБУ не було очевидних намірів і надалі посилювати монетарні умови. Однак ці оцінки з’явилися до несподіваного прискорення інфляції. Тепер, коли двознакова інфляція зберігатиметься протягом наступних кількох кварталів, Нацбанку доведеться оцінити доцільність подальшого підвищення ставки.

На думку аналітиків, негативний інфляційний сюрприз зазвичай вимагає рішучої реакції. Водночас є аргументи й проти посилення монетарної політики.

«За поточних рівнів граничний вплив зростання облікової ставки на комерційні ставки практично нульовий. Вища облікова ставка, очевидно, негайно впливає на прибутки банків через зростання дохідностей депозитних сертифікатів, однак бізнес та населення практично не отримують додаткової винагороди на свої заощадження», — пояснюють експерти.

Попри це, аналітики ICU прогнозують, що в жовтні Нацбанк підвищить облікову ставку на 50 базисних пунктів до 16,5%. Такий крок має продемонструвати готовність регулятора рішуче реагувати на інфляційні ризики.