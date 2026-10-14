Долар уже перетинав позначку 45 грн, але надовго там не затримався. Водночас аналітики ICU очікують, що до кінця року американська валюта поступово дорожчатиме й може досягти 45,8 грн. При цьому зростання цін до кінця року може прискоритися до 12%.

Що буде з курсом

Минулого тижня загальний дефіцит валюти на українському ринку скоротився приблизно на третину — до $0,7 млрд. Це фактично повернуло його до типових вересневих рівнів. Попри це, Національний банк зменшив обсяг валютних інтервенцій лише на 5% — вони перевищили $1,2 млрд.

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Офіційний курс долара також змінювався незначно. У понеділок НБУ дозволив американській валюті подорожчати до понад 45 грн, однак це тривало лише один день. За підсумками тижня гривня навіть зміцнилася на 0,2% — до 44,88 грн за долар. Водночас від початку 2026 року вона ослабла на 6%.

За оцінкою ICU, високі обсяги інтервенцій частково пов’язані з тим, що банки поповнюють запаси валюти після задоволення попиту клієнтів наприкінці вересня та на початку жовтня. Водночас дефіцит валюти з боку самих клієнтів помітно скоротився, зокрема завдяки збільшенню її пропозиції від компаній.

Проте структурний дефіцит валюти залишається значним. Серед причин — високий попит на українське озброєння, для виробництва якого необхідно закуповувати імпортні комплектуючі. Додатковий попит на валюту може виникнути через потребу відновлювати енергетичну інфраструктуру після російських атак, адже для цього також потрібне імпортне обладнання.

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В ICU очікують, що Національний банк і надалі підтримуватиме ринок значними валютними інтервенціями. Це дасть змогу уникати поспішного послаблення гривні. За прогнозом аналітиків, до кінця 2026 року курс долара поступово наблизиться до 45,8 грн.

Українці активно купують ОВДП

Населення продовжує нарощувати вкладення в облігації внутрішньої державної позики та від початку року стало найбільшим кредитором держави на внутрішньому ринку.

У вересні портфель ОВДП фізичних осіб зріс майже на 3%, а від початку року — приблизно на 53%. Такі темпи перевищують показники попередніх двох років, попри значно більшу базу порівняння.

Загальний обсяг портфеля населення вже перевищив 171 млрд грн. Частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП в обігу, без урахування облігацій у власності НБУ, зросла до 12,5%. Від початку року це майже на 4 відсоткові пункти більше.

Водночас частка банків скоротилася на 3,4 відсоткового пункта, а юридичних осіб — на 0,6 відсоткового пункта. За дев’ять місяців 2026 року портфелі ОВДП банків зменшилися на 2,3%, тоді як вкладення юридичних осіб збільшилися лише на 0,2%.

За оцінкою ICU, державні облігації продовжують вигравати в банківських депозитів за дохідністю та умовами оподаткування. Інтересу населення до ОВДП також сприяє спрощення доступу до ринку завдяки мобільним застосункам.

Роздрібні інвестори й надалі віддають перевагу гривневим облігаціям, частка яких у портфелі останніми місяцями стабілізувалася на рівні 60−62%.

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Аналітики очікують, що Міністерство фінансів поки не реагуватиме на підвищення Національним банком облікової ставки до 16%, лише ситуативно пропонуючи вищу дохідність за окремими випусками ОВДП. Водночас можливий перегляд державного бюджету та збільшення планів внутрішніх запозичень можуть призвести до зростання дохідності облігацій у листопаді-грудні.

Прогноз інфляції

У вересні річна інфляція в Україні прискорилася до 10% проти 8,1% у серпні. Базова інфляція також зросла — до 8,8% проти 8,1% місяцем раніше.

За місяць споживчі ціни збільшилися на 2,1%. Це найвищий показник вересневої місячної інфляції з 2015 року, коли українська економіка також переживала кризу та період значної девальвації.

Одним із чинників стало сезонне підвищення цін, яке цьогоріч виявилося відчутнішим, ніж у попередні роки.