Українці економлять, але витрати всеодно зростають — дослідження Вчора 16:02 — Особисті фінанси

Витрати українців продовжують зростати. При цьому більшість громадян намагаються контролювати бюджет.

Про це свідчить нове дослідження, проведене Rakuten Viber.

Що показало дослідження

Витрати зростають

Результати показали, що 78% українців витрачають більше, ніж минулого року.

Тоді як лише 13% намагаються економити і скоротили свої витрати.

Ще 9% витрачають так само, як раніше. Для порівняння, у 2025 році показники були майже аналогічні: 76% витрачали більше, 14% економили, 10% — без змін.

Планування бюджету

Більшість українців намагаються контролювати свої фінанси: 72% респондентів планують витрати, із них:

24% планують усі витрати наперед,

48% — лише значні або регулярні платежі, наприклад, комунальні послуги.

Водночас 16% не бачать сенсу в плануванні, а 12% хотіли б планувати, але поки цього не роблять. Показники практично не змінилися порівняно з минулим роком.

Про дослідження

Опитування провели в офіційному каналі Rakuten Viber Україна. У ньому взяли участь близько 25 тис. користувачів. Основна вікова група респондентів — 34−45 років, понад половина учасників опитування — до 45 років. Методика — анонімне онлайн-опитування.

харчування та безалкогольні напої — 40%. У тому числі м’ясо та м’ясопродукти 9,6%. Раніше ми писали, що у 2025 році за статистикою Держстату, найбільшу частку витрат становили продуктиУ тому числі м’ясо та м’ясопродукти 9,6%.

використовуючи цифрові інструменти. Вони відрізняються можливостями, тому важливо обрати підхід, який найбільше відповідає вашим потребам. Також Finance.ua повідомляв , що контролювати особисті фінанси простіше,. Вони відрізняються можливостями, тому важливо обрати підхід, який найбільше відповідає вашим потребам.

