Українці економлять, але витрати всеодно зростають — дослідження

Особисті фінанси
Пустий гаманець
Витрати українців продовжують зростати. При цьому більшість громадян намагаються контролювати бюджет.
Про це свідчить нове дослідження, проведене Rakuten Viber.

Що показало дослідження

Витрати зростають

Результати показали, що 78% українців витрачають більше, ніж минулого року.
Тоді як лише 13% намагаються економити і скоротили свої витрати.
Ще 9% витрачають так само, як раніше. Для порівняння, у 2025 році показники були майже аналогічні: 76% витрачали більше, 14% економили, 10% — без змін.

Планування бюджету

Більшість українців намагаються контролювати свої фінанси: 72% респондентів планують витрати, із них:
  • 24% планують усі витрати наперед,
  • 48% — лише значні або регулярні платежі, наприклад, комунальні послуги.
Водночас 16% не бачать сенсу в плануванні, а 12% хотіли б планувати, але поки цього не роблять. Показники практично не змінилися порівняно з минулим роком.
Читайте також

Про дослідження

Опитування провели в офіційному каналі Rakuten Viber Україна. У ньому взяли участь близько 25 тис. користувачів. Основна вікова група респондентів — 34−45 років, понад половина учасників опитування — до 45 років. Методика — анонімне онлайн-опитування.
Раніше ми писали, що у 2025 році за статистикою Держстату, найбільшу частку витрат становили продукти харчування та безалкогольні напої — 40%. У тому числі м’ясо та м’ясопродукти 9,6%.
Також Finance.ua повідомляв, що контролювати особисті фінанси простіше, використовуючи цифрові інструменти. Вони відрізняються можливостями, тому важливо обрати підхід, який найбільше відповідає вашим потребам.
Світлана Вишковська
Редактор
Також за темою
Також за темою
