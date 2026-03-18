Скільки грошей витрачають українці на товари першої необхідності (дослідження)

Особисті фінанси
На що українці витрачають гроші
Українці майже весь свій місячний бюджет витрачають на товари та послуги першої необхідності, що становить 84% витрат.
Про це повідомляється в результах дослідження компанії Deloitte Ukraine.

На що витрачають

За резутатами дослідження, найменшу частку коштів українці витрачають на дозвілля — лише 1% загального бюджету.
А от у європейських країнах на відпочинок і розваги спрямовують 16−17% витрат.
Але респонденти б хотіли зменшити частку витрат на базові потреби до 46%, а натомість збільшити витрати на дозвілля до 19% і стільки ж — відкладати на заощадження та інвестиції.
За результами, споживча активність українців у 2025 році зросла у багатьох категоріях. Українці й надалі надають перевагу традиційним форматам торгівлі.
Найбільше зростання в базових сегментах:
  • 14% опитаних стали частіше купувати продукти харчування,
  • 38% витрачали на них більше коштів.
Найменше українці економлять на дитячих товарах, товарах для домашніх улюбленців, освіті та пальному.
На чому економлять: побутова хімія, одяг, взуття й косметика — це ті категорії, де українці частіше шукають способи заощадити.

Де купують

Більшість базових товарів українці купують у фізичних магазинах.
  • 76% споживачів обирають офлайн для придбання продуктів харчування (72% у 2024 році),
  • 63% — лікарських засобів (59% у 2024 році),
  • 66% — товарів для дому та побутової хімії (64% у 2024 році).

Покупки онлайн

В 2025 році 18% українців купували електроніку та побутову техніку в інтернеті проти 17% у 2024 році.
Частка покупців косметики та парфумерії зросла з 15% у 2024-му до 18% у 2025-му, а одягу й взуття — з 15% до 17% відповідно.
Нагадаємо, в 2025 році за статистикою Держстату, найбільшу частку витрат становили продукти харчування та безалкогольні напої — 40%. У тому числі м’ясо та м’ясопродукти 9,6%.
На житло, воду, електроенергіу, газ та інші види палива у йшло 9,8% витрат. На транспорт — 9,6%.
А от за оцінками ПриватБанку, найбільше коштів минулого року українці витратили на продукти — 551,6 млрд грн. Витрати на їжу склали 42,4% усіх безготівкових розрахунків.
До переліку найпопулярніших категорій, за які найбільше безготівково сплачували українці, також увійшли заклади громадського харчування (6,6%) та товари для дому (5,8%).
Водночас, за інформацією НБУ, один українець в середньому має два рахунки в банках. Загальна кількість рахунків, відкритих користувачами в надавачів платіжних послуг, на початку цього року становила 208,6 млн.
Так, на початку 2026 року загальна кількість рахунків, відкритих у надавачів платіжних послуг, становила 208,6 млн. Це на 8,2% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли показник становив 192,8 млн.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Також за темою
Також за темою
