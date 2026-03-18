Скільки грошей витрачають українці на товари першої необхідності (дослідження) Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

На що українці витрачають гроші

Українці майже весь свій місячний бюджет витрачають на товари та послуги першої необхідності, що становить 84% витрат.

Про це повідомляється в результах дослідження компанії Deloitte Ukraine.

На що витрачають

За резутатами дослідження, найменшу частку коштів українці витрачають на дозвілля — лише 1% загального бюджету.

А от у європейських країнах на відпочинок і розваги спрямовують 16−17% витрат.

Але респонденти б хотіли зменшити частку витрат на базові потреби до 46%, а натомість збільшити витрати на дозвілля до 19% і стільки ж — відкладати на заощадження та інвестиції.

За результами, споживча активність українців у 2025 році зросла у багатьох категоріях. Українці й надалі надають перевагу традиційним форматам торгівлі.

Найбільше зростання в базових сегментах:

14% опитаних стали частіше купувати продукти харчування,

38% витрачали на них більше коштів.

Найменше українці економлять на дитячих товарах, товарах для домашніх улюбленців, освіті та пальному.

На чому економлять: побутова хімія, одяг, взуття й косметика — це ті категорії, де українці частіше шукають способи заощадити.

Де купують

Більшість базових товарів українці купують у фізичних магазинах.

76% споживачів обирають офлайн для придбання продуктів харчування (72% у 2024 році),

63% — лікарських засобів (59% у 2024 році),

66% — товарів для дому та побутової хімії (64% у 2024 році).

Покупки онлайн

В 2025 році 18% українців купували електроніку та побутову техніку в інтернеті проти 17% у 2024 році.

Частка покупців косметики та парфумерії зросла з 15% у 2024-му до 18% у 2025-му, а одягу й взуття — з 15% до 17% відповідно.

Нагадаємо, в 2025 році за статистикою Держстату, найбільшу частку витрат становили продукти харчування та безалкогольні напої — 40%. У тому числі м'ясо та м'ясопродукти 9,6%.

На житло, воду, електроенергіу, газ та інші види палива у йшло 9,8% витрат. На транспорт — 9,6%.

А от за оцінками ПриватБанку , найбільше коштів минулого року українці витратили на продукти — 551,6 млрд грн. Витрати на їжу склали 42,4% усіх безготівкових розрахунків.

До переліку найпопулярніших категорій, за які найбільше безготівково сплачували українці, також увійшли заклади громадського харчування (6,6%) та товари для дому (5,8%).

Водночас, за інформацією НБУ, один українець в середньому має два рахунки в банках. Загальна кількість рахунків, відкритих користувачами в надавачів платіжних послуг, на початку цього року становила 208,6 млн.

Так, на початку 2026 року загальна кількість рахунків, відкритих у надавачів платіжних послуг, становила 208,6 млн. Це на 8,2% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли показник становив 192,8 млн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.