На що українці витрачають найбільше грошей (таблиця) — Finance.ua

На що українці витрачають найбільше грошей (таблиця)
Державна служба статистики України оприлюднила вагову структуру для розрахунку індексу споживчих цін за класифікацією індивідуального споживання за цілями.
Про це повідомляє Держстат.
Документ є чинним на даний час.
За даними статистичного відомства, найбільшу частку витрат становлять продукти харчування та безалкогольні напої — 40%. У тому числі м’ясо та м’ясопродукти займають 9,6%, молоко, сир та яйця — 5,7%, овочі — 2,8%, хліб — 2,7%, риба та продукти з риби — 2,5%.
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у витратах займають 9,8%.
На транспорт українці витрачають 9,6%.
Охорона здоров’я коштує 9,4% (у тому числі ліки — 6,4%).
На алкоголь українці витрачають 4,0%, на сигарети — 3,9%.
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла займають 4,6%, різні товари та послуги — 4,3%, відпочинок і культура — 3,7%, зв’язок — 3,0%, Ресторани та готелі — 2,8%, освіта — 1,3%.
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