На що українці витрачають найбільше грошей (таблиця) — Finance.ua
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На що українці витрачають найбільше грошей (таблиця)

Особисті фінанси
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На що українці витрачають найбільше грошей (таблиця)
На що українці витрачають найбільше грошей (таблиця)
Державна служба статистики України оприлюднила вагову структуру для розрахунку індексу споживчих цін за класифікацією індивідуального споживання за цілями.
Про це повідомляє Держстат.
Документ є чинним на даний час.
На що українці витрачають найбільше грошей (таблиця)
За даними статистичного відомства, найбільшу частку витрат становлять продукти харчування та безалкогольні напої — 40%. У тому числі м’ясо та м’ясопродукти займають 9,6%, молоко, сир та яйця — 5,7%, овочі — 2,8%, хліб — 2,7%, риба та продукти з риби — 2,5%.
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у витратах займають 9,8%.
На транспорт українці витрачають 9,6%.
Охорона здоров’я коштує 9,4% (у тому числі ліки — 6,4%).
На алкоголь українці витрачають 4,0%, на сигарети — 3,9%.
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла займають 4,6%, різні товари та послуги — 4,3%, відпочинок і культура — 3,7%, зв’язок — 3,0%, Ресторани та готелі — 2,8%, освіта — 1,3%.
Треба гроші — за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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