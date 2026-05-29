Хто в будівництві заробляє до 70 тис. грн Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Найвищі зарплати отримують штукатури, фасадники, муляри, плиточники

Станом на квітень 2026 року в категорії «Будівництво/облицювальні роботи» найбільше заробляють штукатури — 70 000 грн, фасадники — 65 000 грн, муляри та плиточники — по 60 000 грн. За регіонами найвищі медіанні зарплати у квітні 2026 року зафіксовані у Київській області — 46 500 грн, Івано-Франківській — 45 500 грн та Львівській — 45 000 грн.

Про це свідчать дані OLX Робота

За результатами дослідження, медіанні зарплати зросли в усіх підкатегоріях — від 7% у різноробочих до 33% у мулярів.

Хто заробляє найбільше

Штукатури стали лідерами за рівнем медіанної зарплати — 70 тис. грн, що на 17% більше, ніж роком раніше.

Фасадник посідає друге місце — 65 000 грн (+18%). Далі йдуть муляр та плиточник — по 60 000 грн, із річним зростанням на 33% та 23% відповідно.

По 50 000 грн у квітні 2026 року отримують будівельники, малярі та виконроби. Зарплата виконробів за рік зросла на 25%, будівельників і малярів — на 11%.

Монтажники мають медіанну зарплату 45 000 грн (+24%), сантехніки — 42 500 грн (+31%). Електрики та зварювальники отримують по 40 000 грн, а різноробочі — 27 500 грн.

Попри те, що різноробочі мають найнижчу медіанну зарплату серед проаналізованих спеціальностей, саме ця позиція залишається найбільш масовою на ринку.

У яких регіонах найвищі зарплати

Найвищі медіанні зарплати у сфері будівництва та облицювальних робіт зафіксовані у Київській області — 46,5 тис. грн.

Далі йдуть:

Івано-Франківська область — 45,5 тис. грн;

Львівська область — 45 тис. грн;

Закарпатська, Волинська, Рівненська та Тернопільська області — по 40 тис. грн;

Чернівецька область — 38,25 тис. грн;

Херсонська, Хмельницька та Вінницька області — по 37,5 тис. грн.

Кого шукають найчастіше

Абсолютний лідер за кількістю вакансій серед спеціальностей — різноробочий: 4 213 оголошень у квітні 2026 року. Це на 35% більше, ніж торік.

На другому місці — будівельник — 1 656 вакансій, а далі — монтажник із 530 вакансіями.

Найшвидше кількість вакансій зросла для електриків — на 37%, різноробочих — на 35%, мулярів — на 10%, монтажників — на 9%, сантехніків — на 8% та виконробів — також на 8%.

Читайте також Де в Україні зарплати зростають найшвидше

Водночас для частини вузькопрофільних спеціалістів кількість вакансій зменшилася:

для штукатурів — на 15%;

зварювальників — на 24%;

фасадників — на 11%;

плиточників — на 9%;

малярів — на 10%.

Але зарплати в цих спеціальностях усе одно зросли, що свідчить про збереження цінності кваліфікованих кадрів.

За регіонами найбільше вакансій у категорії зосереджено у Київській області — 2 117 оголошень. Далі йдуть Дніпропетровська область — 1 067 вакансій, Львівська — 554, Одеська — 510 та Харківська — 390.

Тобто Київська область поєднує одразу два фактори: найвищу медіанну зарплату та найбільший обсяг пропозицій для кандидатів.

Як змінюється конкуренція між кандидатами

Кількість відгуків на одну вакансію найбільше зросла для малярів — на 19%, сантехніків — на 16%, штукатурів — на 15%, монтажників — на 9%, електриків — на 9% та різноробочих — на 7%.

Натомість знизилась конкуренція серед кандидатів на позиції плиточника — на 20%, муляра — на 16%, зварювальника — на 10%, будівельника — на 9%, виконроба — на 8% та фасадника — на 7%.

Читайте також Де в Україні найвищі зарплати — рейтинг

У регіональному розрізі динаміка теж нерівномірна. Серед областей із найвищими зарплатами активність кандидатів на одну вакансію найбільше зросла у Рівненській області — на 16%. У Київській та Львівській областях показник зріс приблизно на 6%. Водночас в Івано-Франківській та Тернопільській областях кількість відгуків на одну вакансію знизилася приблизно на 21% та 20% відповідно.

Що це означає для ринку

Будівництво та ремонт залишаються одними з найпопулярніших напрямів робітничого ринку праці. Зарплати зросли за всіма проаналізованими спеціальностями, а найвищі виплати отримують фахівці з практичними навичками та вузькою спеціалізацією, а саме штукатури, фасадники, муляри, плиточники.

Водночас ринок не є однорідним. Масові позиції, як-от різноробочі, будівельники та монтажники, формують основний обсяг вакансій. А у вузьких спеціальностях кількість оголошень подекуди скорочується, але зарплати продовжують зростати.

Регіонально найсильніші позиції мають Київська, Івано-Франківська та Львівська області. Проте високі зарплати у будівництві вже не обмежуються лише найбільшими ринками: західні області також входять до лідерів за рівнем оплати. Для роботодавців це означає, що конкуренція за фахівців посилюється не лише між компаніями, а й між регіонами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.