Хто в будівництві заробляє до 70 тис. грн

Станом на квітень 2026 року в категорії «Будівництво/облицювальні роботи» найбільше заробляють штукатури — 70 000 грн, фасадники — 65 000 грн, муляри та плиточники — по 60 000 грн. За регіонами найвищі медіанні зарплати у квітні 2026 року зафіксовані у Київській області — 46 500 грн, Івано-Франківській — 45 500 грн та Львівській — 45 000 грн.
У регіональному розрізі динаміка теж нерівномірна. Серед областей із найвищими зарплатами активність кандидатів на одну вакансію найбільше зросла у Рівненській області — на 16%. У Київській та Львівській областях показник зріс приблизно на 6%. Водночас в Івано-Франківській та Тернопільській областях кількість відгуків на одну вакансію знизилася приблизно на 21% та 20% відповідно.
Що це означає для ринку
Будівництво та ремонт залишаються одними з найпопулярніших напрямів робітничого ринку праці. Зарплати зросли за всіма проаналізованими спеціальностями, а найвищі виплати отримують фахівці з практичними навичками та вузькою спеціалізацією, а саме штукатури, фасадники, муляри, плиточники.
Водночас ринок не є однорідним. Масові позиції, як-от різноробочі, будівельники та монтажники, формують основний обсяг вакансій. А у вузьких спеціальностях кількість оголошень подекуди скорочується, але зарплати продовжують зростати.
Регіонально найсильніші позиції мають Київська, Івано-Франківська та Львівська області. Проте високі зарплати у будівництві вже не обмежуються лише найбільшими ринками: західні області також входять до лідерів за рівнем оплати. Для роботодавців це означає, що конкуренція за фахівців посилюється не лише між компаніями, а й між регіонами.